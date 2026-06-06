FOTO | Cetățean ucrainean, depistat pe Autostrada A1 cu aproximativ 30 de kilograme de droguri: A fost reținut alături de un român

Cetățean ucrainean, depistat pe Autostrada A1 cu aproximativ 30 de kilograme de droguri: A fost reținut alături de un român

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, au documentat activitatea infracțională a două persoane, un cetățean ucrainean, de 57 de ani și un cetățean român, de 23 de ani, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional și trafic intern de droguri de risc și mare risc.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, la data de 4 iunie 2026, cei în cauză ar fi introdus în țară, prin punctul de trecere a frontierei Nădlac, aproximativ 26 de kilograme de canabis (drog de risc) și 4 kilograme de cocaină (drog de mare risc), drogurile fiind ascunse sub o podea falsă a unui autoturism.

Ulterior, pe teritoriul României, persoana de 57 de ani a fost prinsă în flagrant delict, pe Autostrada A1, în timp ce ar fi transportat substanțele interzise destinate comercializării.

La data de 5 iunie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea celor două persoane.

„Astăzi, urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă a acestora, pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Brigăzii Poliției Autostrăzi și Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 21 Poliție.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, a transmis Poliția Română.

foto: Poliția Română

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