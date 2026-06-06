UPDATE FOTO | Bărbat de 34 de ani, DECEDAT după ce a fost atacat de un urs: Cum s-a produs tragedia

Bărbat de 34 de ani, DECEDAT după ce a fost atacat de un urs: Cum s-a produs tragedia

Sâmbătă, 6 iunie 2026, Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul că, un bărbat a fost găsit decedat după ce ar fi fost atacat de urs.

Din primele verificări efectuate la fața locului de către polițiștii din cadrul Poliției Orașului Dumbrăveni a rezultat faptul că un bărbat, în vârstă de 34 de ani, localnic, ar fi fost atacat de către un urs la ieșirea din localitatea Prod.

În urma evenimentului, bărbatul a fost găsit fără viață.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii din cadrul Poliției Orașului Dumbrăveni în vederea stabilirii circumstanțelor în care s-a produs evenimentul, iar în funcție de rezultat, dispunerii măsurilor legale care se impun.

sursa: IPJ Sibiu

foto: ISU Sibiu

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