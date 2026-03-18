VIDEO | Județul Alba, primul loc pe țară în 2026 la cadastrarea sistematică. Ce spune directorul OCPI Alba

Județul Alba, primul loc pe țară în 2026 la cadastrarea sistematică. Ce spune directorul OCPI Alba

În cadrul unei conferințe de presă susținute miercuri, 18 martie 2026, la Instituția Prefectului Județului Alba, directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba, Cornelia Țăran-Baba, a discutat despre mai multe teme, printre care și situația privind cadastrarea sistematică.

Potrivit directorului OCPI Alba, județul Alba se situează pe primul loc în acest an în ceea ce privește cadastrarea sistematică.

Cornelia Țăran-Baba a precizat că, în acest moment, nouă UAT-uri se află în lucru și vor fi finalizate până la data de 31 martie 2026. Mai mult, există încă șase UAT-uri pentru care urmează să fie încheiate contracte cu prestatorii.

Declarații directorul OCPI Alba despre cadastrarea sistematică:

,,Se finalizează până în 31 martie finanțarea nouă obligatoriu. Noi avem 9 UAT-uri care sunt în lucru și până în 31 martie se finalizează. Sunt în derulare finanțarea 10, 11, 12.

Pe finanțarea 13 s-au încheiat contracte. Mai avem pentru 6 UAT-uri de încheiat contracte cu prestatorii. Urmează în 30 de zile să se mai finalizeze alocarea pentru cine a câștigat licitația.

Avem rămășițe pe Lunca Mureșului, Mirăslău, Rădești și Mihalț. În 30 de zile vom avea și aceste contracte alocate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate. Se vor finaliza și aceste UAT-uri întregi care nu s-au terminat pe motiv că erau în derulare pe alte finanțări sectoarele respective. Așa că nu s-au reluat”, a explicat directorul OCPI Alba, Cornelia Țăran-Baba.

