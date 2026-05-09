9 mai 2026 | COD GALBEN de FURTUNI în Alba și alte județe din țară: Ploi torențiale, descărcări electrice, vânt și grindină până la noapte

Ioana Oprean

Meteorologii ANM au emis sâmbătă dimineața o avertizare meteo cod galben de furtuni, valabilă astăzi în Alba și alte județe din țară, în intervalul orar 10.00 – 22.00. Vor fi cantități de apă însemnate și instabilitate atmosferică până la noapte.

În cea mai mare parte a Olteniei și a Transilvaniei, nord-vestul Munteniei, nordul și vestul Moldovei și local în Carpații Meridionali și Orientali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, izolat intensificări ale vântului (rafale de 40…50 km/h) și grindină.

În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de 30…50 l/mp.

Fenomene de instabilitate atmosferică se vor semnala și în restul zonelor, dar pe arii restrânse.

Lucrări de mentenanță a sistemelor IT ale ANAF: Posibile întârzieri temporare în accesarea serviciilor electronice

acum o oră

9 mai 2026

Lucrări de mentenanță a sistemelor IT ale ANAF: Posibile întârzieri temporare în accesarea serviciilor electronice Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) anunță că au loc lucrări programate de mentenanță și optimizare a infrastructurii tehnice care susține sistemele informatice utilizate la nivelul instituției și al Ministerului Finanțelor. Lucrările sunt programate în perioada 8-10 mai 2026. „Aceste […]

Câte milioane de euro au intrat în „pușculițele” partidelor din România în mai 2026: Date oficiale

acum 2 ore

9 mai 2026

Câte milioane de euro au intrat în „pușculițele” partidelor din România în mai 2026: Date oficiale Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunțat, vineri, 8 mai 2026 că valoarea subvenţiilor alocate de la bugetul de stat şi virate în contul fiecărui partid politic în luna mai 2026 ajunge la 15.469.985,00 lei.  Suma totală echivalează cu peste […]

Avertisment DNSC: Atacatorii cibernetici se bazează pe manipulare psihologică. Recomandări

acum 3 ore

9 mai 2026

Avertisment DNSC: Atacatorii cibernetici se bazează pe manipulare psihologică. Recomandări  Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează, printr-un mesaj publicat pe o rețea de socializare, asupra tentativelor de manipulare psihologică folosite de atacatorii cibernetici pentru a obține informații, acces sau bani. Infractorii se folosesc de identități false și scenarii credibile pentru a câștiga rapid încrederea victimelor, […]

