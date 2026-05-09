9 mai 2026 | COD GALBEN de FURTUNI în Alba și alte județe din țară: Ploi torențiale, descărcări electrice, vânt și grindină până la noapte

Meteorologii ANM au emis sâmbătă dimineața o avertizare meteo cod galben de furtuni, valabilă astăzi în Alba și alte județe din țară, în intervalul orar 10.00 – 22.00. Vor fi cantități de apă însemnate și instabilitate atmosferică până la noapte.

În cea mai mare parte a Olteniei și a Transilvaniei, nord-vestul Munteniei, nordul și vestul Moldovei și local în Carpații Meridionali și Orientali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, izolat intensificări ale vântului (rafale de 40…50 km/h) și grindină.

În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de 30…50 l/mp.

Fenomene de instabilitate atmosferică se vor semnala și în restul zonelor, dar pe arii restrânse.

