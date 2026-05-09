9-10 mai 2026 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte zone din țară. Râurile vizate

Hidrologii au emis sâmbătă, 9 mai 2026, o avertizare cod galben de inundaţii pentru Alba și alte zone ale țării, valabilă până duminică, ora 12.00.

Atenţionarea Hidrologică vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale, care se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare pe unele râuri mici din judeţele Sibiu şi Braşov.

COD GALBEN

În intervalul 09.05.2026 ora 12:00 – 10.05.2026 ora 12:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Someşul Mare – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Bistriţa Năsăud), Târnava Mare – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Harghita, Mureş, Braşov, Sibiu și Alba), Desnăţui – bazin amonte Ac. Fântânele, Jiu – afluenţii de dreapta aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Motru – amonte S.H. Podari (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Gilort – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Gorj), Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sfântu Gheorghe – amonte Ac. Ioneşti (judeţele: Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu, Vâlcea şi Argeș), Olteţ – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj, Vâlcea, Dolj și Olt), Teslui (judeţele: Dolj și Olt), Argeş – bazin superior, Dâmboviţa – bazin superior (judeţele: Argeș și Dâmboviţa), Moldova – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Gura Humorului (judeţele: Suceava şi Neamţ), Bistriţa – afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Izvoru Muntelui (judeţele: Neamţ, Harghita şi Bacău), Trotuş – bazin amonte S.H. Ghimeş Făget şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Ghimeş Făget – amonte S.H. Vrânceni (judeţele: Harghita, Bacău, Covasna şi Neamţ), Bârlad – bazin amonte S.H. Negrești și afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Negrești (judeţele: Neamţ, Vaslui, Iași, Bacău, Vrancea şi Galaţi), Jijia – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Botoșani și Iași).

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI