Orchestra Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia va concerta în Portugalia: Evenimentul reunește tineri muzicieni din multe colțuri ale Europei

Viceprimarul orașului Sintra, din Portugalia, Andreia Bernardo,  a invitat o delegație a municipiului Alba Iulia să participe la evenimentul „Întâlniri Internaționale”, organizat în colaborare cu orașul înfrățit Fontainebleau, în perioada 21-24 mai 2026.

Ansamblul format din tineri muzicieni din cele șase orașe europene înfrățite, unite în acest proiect cultural excepțional, Fontainebleau, Richmond, Konstanz, Lodi, Alba Iulia și Sintra,  vor susține un concert.

Cu ocazia acestui eveniment va avea loc un concert al orchestrei europene organizată de către Conservatorul de muzică din Fontainebleau. Muzicienilor francezi li se alătură în această orchestră muzicieni din orașele Lodi – Italia, Richmond – Marea Britanie, Constance – Germania, Sintra – Portugalia și de la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia.

„Elevii de la Liceul de Arte din Alba Iulia trăiesc o experiență de neuitat, în care muzica devine un limbaj universal al prieteniei, oferindu-le șansa să descopere valo-rile europene prin cooperare și să creeze legături de durată cu alți tineri artiști din orașele înfrățite.

Deplasarea delegației municipiului Alba Iulia reprezintă o platformă ideală pentru a extinde cooperarea dincolo de sfera culturală, deschizând noi orizonturi pentru schimburi de bune practici în administrație și dezvoltare urbană, prin care orașele își pot consolida valorile europene comune și parteneriatele strategice pe termen lung.

Cheltuielile necesare acestei deplasări vor fi acoperite din bugetul local conform HGR nr. 518/1995 privind drepturile şi obligaţiile personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare”, se arată într-un raport al Compartimentului relații internaționale, parteneriate și inovare urbană al Primăriei Alba Iulia.

Consiliul Local Alba Iulia urmează să aprobe, în ședința extraordinară de marți, 12 mai 2026 un proiect de hotărâre privind deplasarea unei delegații a Municipiului Alba Iulia în orașul Sintra din Portugalia cu ocazia evenimentului „Întâlniri Internaționale” organizat în colaborare cu orașul înfrățit Fontainebleau

Cornel Sandu – consilier local, Petru Gabriel Medrea – consilier local și Flaviu Buta – consilier cabinet primar urmează  să însoțească Orchestra Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

