SuperLiga Alba, etapa 20: succese pentru ȘF Valea Frumoasei și CS Ocna Mureș | Fortuna Lunca Mureșului, remiză spectaculoasă cu Performanța

SuperLiga Alba, etapa 20: succese pentru Școala de Fotbal Valea Frumoasei și CS Ocna Mureș | Fortuna Lunca Mureșului, remiză spectaculoasă cu Performanța Ighiu

Școala de Fotbal Valea Frumoasei s-a impus în prelungiri la Zlatna, CS Oca Mureș a câștigat clar cu „lanterna roșie” Sportul Câmpeni, plus o remiză spectaculoasă între Fortuna Lunca Mureșului și Peformanța Ighiu, sunt rezultatele din primele 3 dispute ale rundei

*CS Zlatna – Școala de Fotbal Valea Frumoasei 1-2 (0-1)

În prologul etapei, în nocturnă, victorie în prelungiri a vizitatorilor. Startul meciului a fost prefațat de un moment de reculegere în memoria lui Petru Floca, fostul portar al Zlatnei, din perioada anului 1960-1975, cel care a apărat contra Rapidului în Cupa României în 1970. Aurarii pierd al treilea joc la rând și au 6 meciuri fără succes. Formația din Săsciori a acumulat 13 puncte în ultimele 5 runde;

*CS Ocna Mureș – Sportul Câmpeni 5-2 (3-0)

Galop de sănătate pentru „Soda dragă” în compania „lanternei roșii” (un punct în 13 reprezentații, 3 insuccese la rând), cu duble Coltor și Cociș. Elevii lui Romeo Arinar au bifat 4 întâlniri adjudecate și 6 în care nu au cunoscut gustul eșecului (16 puncte);

*Fortuna Lunca Mureșului – Performanța Ighiu 2-2 (1-2)

O dispută spectaculoasă, cu răsturnări de situație, de la 1-1, la 1-2 și apoi 2-2. Ighienii bifează al treilea joc fără eșec (7 puncte);

*Spicul Daia Română – Viitorul Sântimbru.

*Industria Galda de Jos – AFC Micești;

*ACS Oiejdea – Inter Unirea;

Foto: CS Ocna Mureș, Școala de Fotbal Valea Frumoasei

