VIDEO | Jucătorii de la CSM Unirea Alba Iulia, prezenți la primul spectacol organizat de Garda Apulum din 2026: Au făcut poze și au discutat cu ,,dacii și romanii”. ,,Vă așteptăm mâine la meci”

Jucătorii de la CSM Unirea Alba Iulia, prezenți la primul spectacol organizat de Garda Apulum din 2026: Au făcut poze și au discutat cu ,,dacii și romanii”. ,,Vă așteptăm mâine la meci”

Jucătorii de la CSM Unirea Alba Iulia au luat o pauză de la meciurile de fotbal și au venit să se bucure, alături de albaiulieni, de prima reprezentație din acest an a celor de la Garda Apulum.

,,Am ajuns și noi la reprezentația Gărzii Apulum. Ne face plăcere să ne întoarcem în comunitate. Așteptăm sprijinul comunității mâine, avem un meci important. Suntem prezenți astăzi în cetate și mâine îi așteptăm pe suporteri alături de noi”, a povestit Dan Iordăchescu, director sportiv al echipei de fotbal de Liga 3 CSM Unirea Alba Iulia.

Sâmbătă, 18 aprilie 2026, de la ora 17.00, CSM Unirea Alba Iulia va juca,, pe Stadionul “Cetate”, cu Unirea Tășnad, în play-off-ul Ligii 3 de fotbal.

Reamintim că, Garda Apulum a început, vineri, 17 aprilie 2026, sezonul de reprezentații în Cetatea Alba Carolina, care a avut loc pe esplanada Porții a IV-a a Cetății Bastionare.

,,Deja militarii romani ies din bârlog, se pregătesc de un nou sezon aici în străvechiul Apulum la Alba Iulia. În fiecare vineri la poarta a 4-a cetății ne găsiți la un specactol. Momentan la ora 18, iar când soarele o să fie mai sus pe cer, de la ora 19. Vă invităm să ne vedeți”, a explicat un membru Garda Apulum, înainte de începerea spectacolului, pentru ziarulunirea.ro.

