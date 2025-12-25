VIDEO | Jandarmii din Câmpeni continuă acțiunile dedicate sprijinirii familiilor aflate în nevoie. Au oferit alimente și produse în Sălciua, Poșaga și Ocoliș

Jandarmii din Câmpeni continuă acțiunile dedicate sprijinirii familiilor aflate în nevoie. Au oferit alimente și produse în Sălciua, Poșaga și Ocoliș

Jandarmii din Câmpeni au oferit pachete cu alimente și produse de bază familiilor aflate în nevoie din localitățile Sălciua, Poșaga și Ocoliș.

,,Solidaritatea față de semeni s-a regăsit și astăzi în activitatea jandarmilor din cadrul Detașamentului 4 Câmpeni, care au continuat acțiunile dedicate sprijinirii familiilor aflate în nevoie.

Astăzi, colegii noștri au ajuns în localitățile Sălciua, Poșaga și Ocoliș, unde au oferit pachete cu alimente și produse de bază, dorind să aducă un plus de sprijin și speranță celor care se confruntă cu dificultăți.



Prin aceste inițiative, jandarmii își arată apropierea față de comunitate și faptul că prezența lor înseamnă mai mult decât îndeplinirea unor misiuni, înseamnă implicare și responsabilitate față de oameni.

Jandarmeria Alba rămâne aproape de oameni, prin fapte și implicare”, se arată într-o postare publicată de Jandarmeria Alba pe Facebook.

FOTO: Rol ilustativ (Arhivă)

