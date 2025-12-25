Rămâi conectat

Curier Județean

VIDEO | Jandarmii din Câmpeni continuă acțiunile dedicate sprijinirii familiilor aflate în nevoie. Au oferit alimente și produse în Sălciua, Poșaga și Ocoliș

Bogdan Ilea

Publicat

acum 33 de minute

în

De

Jandarmii din Câmpeni continuă acțiunile dedicate sprijinirii familiilor aflate în nevoie. Au oferit alimente și produse în Sălciua, Poșaga și Ocoliș

Jandarmii din Câmpeni au oferit pachete cu alimente și produse de bază familiilor aflate în nevoie din localitățile Sălciua, Poșaga și Ocoliș.

Citește și:

,,Solidaritatea față de semeni s-a regăsit și astăzi în activitatea jandarmilor din cadrul Detașamentului 4 Câmpeni, care au continuat acțiunile dedicate sprijinirii familiilor aflate în nevoie.

Astăzi, colegii noștri au ajuns în localitățile Sălciua, Poșaga și Ocoliș, unde au oferit pachete cu alimente și produse de bază, dorind să aducă un plus de sprijin și speranță celor care se confruntă cu dificultăți.

Prin aceste inițiative, jandarmii își arată apropierea față de comunitate și faptul că prezența lor înseamnă mai mult decât îndeplinirea unor misiuni, înseamnă implicare și responsabilitate față de oameni.

Jandarmeria Alba rămâne aproape de oameni, prin fapte și implicare”, se arată într-o postare publicată de Jandarmeria Alba pe Facebook.

FOTO: Rol ilustativ (Arhivă)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

25 decembrie 2025 | Radare de Crăciun în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră

Bogdan Ilea

Publicat

acum 10 ore

în

25 decembrie 2025

De

25 decembrie 2025 | Radare de Crăciun în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe drumurile din județ, în data de 25 decembrie 2025. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să respecte limitele de viteză legale, doar dacă este absolut necesar, iar în […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Jandarmii din Câmpeni, alături de zeci de familii aflate în nevoie: Au oferit 60 de pachete în mai multe localități din Alba

Bogdan Ilea

Publicat

acum 23 de ore

în

24 decembrie 2025

De

Jandarmii din Câmpeni, alături de zeci de familii aflate în nevoie: Au oferit 60 de pachete în mai multe localități din Alba În pragul Sărbătorilor de iarnă, jandarmii din cadrul Detașamentului 4 Câmpeni al Jandarmeriei Alba au dus mai departe spiritul solidarității în zonele montane ale județului. Citește și: FOTO | Jandarmii din Alba, ajutoarele […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Captură impresionantă în Alba: Mistreț uriaș, recoltat de un vânător: ,,Cel mai frumos exemplar”

Bogdan Ilea

Publicat

acum o zi

în

24 decembrie 2025

De

Captură impresionantă în Alba: Mistreț uriaș, recoltat de un vânător: ,,Cel mai frumos exemplar” Un vânător a reușit să recolteze un mistreț de dimensiuni mari, mai exact 265 de kilograme, în perioada sărbătorilor de iarnă, în prima jumătate a sezonului de vânat.  Astfel, vânătorul Remus Giurgiu își va aduce aminte cu drag de perioada de […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

Zeci de profesori și scriitori cer oprirea avizării celei de-a doua variante de programă școlară la limba română. Mircea Cărtărescu, printre semnatari

Zeci de profesori și scriitori cer oprirea avizării celei de-a doua variante de programă școlară la limba română. Mircea Cărtărescu,...
Actualitateacum 3 ore

Scrisoarea medicală și trimiterea de la medicul de familie vor dispărea. Platformă nouă începând de anul viitor: ,,Toate documentele practic dispar și se mută”

Scrisoarea medicală și trimiterea de la medicul de familie vor dispărea. Platformă nouă începând de anul viitor: ,,Toate documentele practic...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 8 ore

Născuți de Crăciun: Un băiețel și o fetiță sănătoși au venit pe lume în Ziua de Crăciun, la Spitalul Județean Alba

Născuți de Crăciun: Un băiețel și o fetiță sănătoși au venit pe lume în Ziua de Crăciun, la Spitalul Județean...
Ştirea zileiacum 18 ore

FOTO | Chef Alexandru Helju, bucătarul de 32 de ani din Alba, a pierdut marea finală în competiția Chefi la cuțite. Premiul era de 30.000 de euro

FOTO | Chef Alexandru Helju, bucătarul de 32 de ani din Alba, a pierdut marea finală în competiția Chefi la...

Curier Județean

Curier Județeanacum 33 de minute

VIDEO | Jandarmii din Câmpeni continuă acțiunile dedicate sprijinirii familiilor aflate în nevoie. Au oferit alimente și produse în Sălciua, Poșaga și Ocoliș

Jandarmii din Câmpeni continuă acțiunile dedicate sprijinirii familiilor aflate în nevoie. Au oferit alimente și produse în Sălciua, Poșaga și...
Curier Județeanacum 10 ore

25 decembrie 2025 | Radare de Crăciun în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră

25 decembrie 2025 | Radare de Crăciun în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră Inspectoratul de Poliție Județean Alba...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 22 de ore

FOTO | Investiții de peste 3 milioane de euro în educația din Ciugud: Școală nouă în limba și proiect pentru extinderea unității din Șeușa

Investiții de peste 3 milioane de euro în educația din Ciugud: Școală nouă în limba și proiect pentru extinderea unității...
Politică Administrațieacum 2 zile

Investiție de peste 2 milioane de euro pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj

Investiție de peste 2 milioane de euro pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj Eficientizarea energetică a...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 12 ore

De ce se sărbătorește Crăciunul pe 25 decembrie? Una dintre cele mai iubite sărbători din an, marcată de numeroase tradiții și obiceiuri

De ce se sărbătorește Crăciunul pe 25 decembrie? Una dintre cele mai iubite sărbători din an, marcată de numeroase tradiții...
Opinii - Comentariiacum 19 ore

MESAJE de CRACIUN fericit 2025! Urări, felicitări și SMS-uri pe care le poți trimite celor dragi

Crăciun fericit! Mesaje de Crăciun 2025 • Felicitări de Crăciun • Urari de Craciun frumoase, amuzante, hazlii, haioase • Mesaje...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea