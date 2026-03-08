VIDEO | Jandarmii din Alba au oferit flori, de 8 Martie 2026, doamnelor și domnișoarelor întâlnite în timpul misiunilor desfășurate

Jandarmii din Alba au oferit flori, de 8 Martie 2026, doamnelor și domnișoarelor întâlnite în timpul misiunilor desfășurate

Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba au dorit să marcheze momentul într-un mod aparte, oferind flori doamnelor și domnișoarelor întâlnite pe timpul misiunilor specifice.

Asta în semn de respect și apreciere.

„La mulți ani tuturor femeilor!

Vă dorim sănătate, bucurii și împliniri, iar fiecare zi să vă aducă motive de zâmbet și momente frumoase alături de cei dragi”, au transmis reprezentanții Jandarmeriei Alba.

Ziua Internațională a Femeii, sărbătorită anual pe 8 martie, este o zi dedicată recunoașterii realizărilor sociale, politice și culturale ale femeilor și luptei pentru drepturile și egalitatea de gen.

video: Jandarmeria Alba

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI