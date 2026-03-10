VIDEO | IPJ Alba, competiție sportivă de tir dinamic de Ziua Poliției Române 2026: Simulare de intervenție pentru salvarea unui ostatic
IPJ Alba, competiție sportivă de tir dinamic de Ziua Poliției Române 2026: Simulare de intervenție pentru salvarea unui ostatic
Ieri, 9 martie 2026, în cadrul activităților sportive dedicate Zilei Poliției Române, polițiștii Biroului Pregătire Profesională au organizat o competiție de tir dinamic, pe un poligon de tragere, aflat în municipiul Alba Iulia.
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, înscriși la această competiție, au ajuns pe aliniamentul de tragere, după ce au parcurs un traseu tactic, plecând de la următoarea premisă: un grup de infractori s-au adăpostit la marginea orașului și au luat un ostatic.
Înarmați cu calm, atenție, viteză de reacție și cu arma din dotare, aceștia au reușit să elibereze ostaticul și să prindă răufăcătorii, într-un timp scurt.
Astfel, polițiștii au demonstrat că sunt eficienți în îndeplinirea sarcinilor și misiunilor încredințate, chiar și în condiții de stres și presiune a timpului.
Prima poziție de pe podium a fost ocupată de echipa Serviciului pentru Acțiuni Speciale, a doua de echipa Serviciului de Ordine Publică, iar a treia poziție a fost ocupată de o echipă formată din polițiști de ordine publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba.
Pe plan instituțional, echipa Inspectoratului de Poliție Județean Alba și-a adjudecat primul loc, al doilea loc a fost ocupat de o echipă a Inspectoratului Județean de Jandarmi ,,Avram Iancu” Alba, iar a treia poziție i-a revenit celei de-a doua echipe a Inspectoratului de Poliție Județean Alba. Următoarele poziții au revenit echipei Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, echipei Serviciului Român de Informații, echipei Serviciului pentru Acțiuni Speciale Sibiu, echipei Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia și echipei Unității Militare 01684 Alba Iulia.
Activitatea a fost coordonată de polițiștii Biroului Pregătire Profesională și a fost organizată cu sprijinul Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor – Regiunea I Alba, al Asociației Sportive Dinamo, al Corpului Naţional al Poliţiştilor Alba, al Asociației
APULUM, precum și al sindicatelor S.N.P.P.C, PRO LEX, DIAMANTUL și EUROPOL.
Adresăm mulțumiri comandamentului Unității Militare 01684 Alba Iulia, care ne-a pus la dispoziție poligonul de tragere, și Serviciului de Ambulanță Județean Alba, care a asigurat asistența medicală, se arată într-un comunicat de presă transmis de IPJ Alba.
