VIDEO | Iosif Trifuț, ultimul meşter opincar din Munţii Apuseni: Secretul încălțărilor trainice, confecționate cu instrumente vechi de sute de ani
Un meşter popular din Apuseni scrie în continuare pagini de istorie pe pielea din care confecționează și în zilele noastre încălţăminte pe care o coase cu ajutorul unor unelte vechi de sute de ani.
Iosif Trifuț are 67 de ani și este din Câmpeni, iar meseria de opincar o practică de 52 de ani. A făcut școala profesională de 2 ani, iar apoi a fost maistru la cooperativa meșteșugărească din Câmpeni: ”În familie nu aveam pe nimeni care să cunoască meșteșugul. Pe vremea aceea era școala profesională cu repartiție”, povestește bărbatul.
Cândva încălţămintea de bază a moţilor, opincile sunt acum mai apreciate de turiştii străinii decât de localnici, dar Iosif Trifuț se încăpățânează să ducă mai departe tradiția.
Opinci lucrate manual, cu instrumente vechi de sute de ani
Toate opincile și alte încălțări făcute de domnul Trifuț sunt lucrate manual, cu o mașină veche de 150 de ani, de pe vremea austro-ungară: ”Am cumpărat-o de la un domn, care tot cizmar a fost, care o folosise tatăl său înaintea lui”, spune bărbatul.
Meșterul din Câmpeni merge în toate târgurile de meșteri populari unde este invitat, are pagină de Facebook – Opinci Câmpeni – și primește solicitări chiar și din străinătate.
Cuiele de lemn, secretul încălțărilor „ca pe vremuri”
Maria Trifuț,soția meșterului, a dezvăluit pentru Ziarul Unirea și care este secretul încălțărilor ”ca pe vremuri”, și anume folosirea cuielor de lemn: ”Dacă am pune cuie de fier, acelea ruginesc și intră apa în papuci, iar oamenii s-ar uda la picioare. Cuiele de lemn se umflă ca un dop de plută și nu dau voie să intre apa”, explică femeia.
O altă diferență între un papuc modern și unul făcut manual, este și faptul că în încălțămintea lucrată manual și din piele naturală, picioarele nu transpiră. La papucii confecționați de familia Trifuț, inclusiv tocurile sunt făcute din bucăți de talpă, din piele, și acestea lucrate manual.
Fie că vorbim de pantofi, opinci dacice sau opinci din partea Banatului sau modele cum se purtau pe vremuri, confecționate din cauciuc, totul este lucrat în cel mai mic detaliu manual, fiind modele unicat în România.
Un israelian, ucenic în atelierul din Câmpeni
Cu toate că dorinţa cea mai mare a familiei este să ducă mai departe tradiţia şi să nu o lase să se piardă, meșterii spun că tineretul din ziua de azi nu se implica în aşa ceva pentru că e o meserie grea.
Și pentru că oamenii se bucură să învețe pe oricine dorește tainele confecționării opincilor, un bărbat din Israel a fost timp de trei zile ucenic în atelierul de la Câmpeni: ”A venit o familie din Israel, un bărbat, că vrea să învețe. Ne-am întâlnit la târg, i-a plăcut foarte mult ce avem expus și ne-a spus că ar vrea să învețe meseria de opincar. Nu ne-a venit să credem că omul acela ne va călca pragul.
A stat cam trei zile la noi, apoi a fost nevoit să plece, fiind înrolat în război. După 3 ani, ne-am regăsit la Sibiu, vrea să revină la noi să învețe. Rândul trecut, după 3 zile, și-a făcut el singur opinci”, povestesc Maria și Iosif Trifuț.
Prețurile unei perechi de opinci variază între 250-300 de lei, iar cizmele costă 600 de lei. Pot fi cumpărate din târgurile unde merge familia Trifuț sau prin intermediul paginii de Facebook.
