VIDEO | Ioan Romulus Miclea (Romanu), din Bucerdea Vinoasă , coace pâinea tradițională pentru târgul Apulum Agraria de la Ighiu

Ioan Romulus Miclea (Romanu), din Bucerdea Vinoasă , coace pâinea tradițională pentru târgul Apulum Agraria de la Ighiu

În ajunul Târgului Apulum Agraria 2025 de la Ighiu, pregătirile au început în gospodăriile localnicilor. La Bucerdea Vinoasă, binecunoscutul bucătar Romulus Micla a aprins cuptorul pe lemne și a început să frământe pâinea care va fi servită vizitatorilor.

„În seara asta pregătim pâine pentru mâine la Agraria. Facem 30 de pâini, în cuptor pe lemne. Am frământat, am pus drojdie, sare și am lăsat-o la dospit. Totul e tradițional”, a explicat bucătarul.

Romulus Micla spune că secretul stă în simplitate și în modul de lucru: „Diferența e lucrul. Nu lucrăm cu amelioratori, să fie totul natural. Pâinea crește mai bună, e mai proaspătă. Stă o săptămână, pe când aia de comerț, azi o cumperi și mâine o arunci”.

În timp ce pâinea era pregătită pentru cuptor, gospodarul a scos din jar și câteva „pupuri” cu brânză, un alt deliciu tradițional: „Nu e pâine, astea sunt pupuri, cu brânză sărată de oaie. Se pot face și cu ouă, cu lobodă, cu spanac sau chiar de post. Să vezi ce bune sunt!”, a povestit acesta, cu mândrie.

La fiecare pâine, Romulus Micla spune și o rugăciune: „Doamne Iisuse Hristoase, mulțește-o și crește-o, să fie pe gustul la toată lumea”.

Astfel, vizitatorii care vor veni în acest weekend la târgul de la Ighiu vor putea gusta din pâinea coaptă pe vatră, pregătită cu meșteșug și credință de celebrul bucătar din Bucerdea Vinoasă.

Târgul APULUM AGRARIA 2025 începe sâmbătă la Ighiu, desfășurându-se pe parcursul zilelor de 20 și 21 septembrie, între orele 10.00 și 18.00, pe DJ 107 H, drumul spre Bucerdea Vinoasă.

