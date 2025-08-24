VIDEO | Ioan Romulus Miclea (Romanu), din Bucerdea Vinoasă, a gătit la ceaun la evenimentul „Drag de Întregalde” 2025: „Toate-s bune, important e cu ce le „stropești”!”
Ioan Romulus Miclea (Romanu), din Bucerdea Vinoasă, a gătit la ceaun la evenimentul „Drag de Întregalde” 2025
Ioan Romulus Miclea, din Bucerdea Vinoasă, supranumit „Romanu”, a gătit la ceaun la evenimentul „Drag de Întregalde” 2025.
Citește și: VIDEO | Paradă de poveste a portului popular la Întregalde: Zile superbe de sărbătoare din drag de comună
De meserie merceolog, Ioan Romulus Miclea (58 de ani), are propria sa fermă.
Este pasionat de gătit și a reușit să-i impresioneze pe cei prezenți la Întregalde în zilele de 23 și 24 august 2025 cu preparatele sale.
„Toate-s bune, important e cu ce le „stropești”!”, a răspuns Romanu atunci când a fost întrebat ce recomandă în primul rând gurmanizlor din paleta de feluri de mâncare pregătită.
„Avem balmoș, facem 2 feluri de ceaun, cu porc și oaie, conform tradiției. Sâmntâna, brânza untul și făina, una de casă, provin de aici din comuna Întregalde. Am mai folosit multe legume. Eu am adus carne de porc de la animalele din ferma proprie. Carnea de oaie e de aici din comună.
După o oră și jumătate de stat la foc ceaunul, fie că este de oaie, fie că este de porc, e gata. Rețeta balmoșului pe care l-am pregătit e de aici din zonă”, ne-a dezvăluit Ioan Romulus Miclea (Romanu).
