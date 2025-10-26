VIDEO | Investiții în infrastructura verde la Zlatna: Pista de biciclete dintre Pârâu Gruiului și centrul Zlatnei, proiect de 2,8 milioane de lei, finanțat prin PNRR
Investiții în infrastructura verde la Zlatna: Pista de biciclete dintre Pârâu Gruiului și centrul Zlatnei, proiect de 2,8 milioane de lei, finanțat prin PNRR
Primarul orașului Zlatna, Silviu Ponoran, a oferit detalii despre pista de biciclete aflată în construcție între oraș și satul aparținător Pârâu Gruiului. Proiectul, finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), urmărește să îmbunătățească siguranța și mobilitatea locuitorilor, dar și să aducă o schimbare vizibilă în modul în care arată zona de intrare în oraș.
Primarul Ponoran a explicat că pista va conecta cartierul Pârâu Gruiului, unde locuiesc mai mulți romi și alte familii, cu centrul orașului, facilitând circulația bicicliștilor și reducând riscurile de accidente: „Facem o pistă de biciclete. Noi avem un cartier aici, mai sus, Pârâu Gruiului se cheamă. Sunt mai mulți romi acolo și oameni care merg de-o viață pe marginea drumului, ca să zic așa. Dar mai au și biciclete, acum au și mașini, nu-i o problemă. O pistă de biciclete va ajuta foarte, foarte mult și, dacă vom reuși, poate vom face și pe partea cealaltă un trotuar. Am fi și mai fericiți”.
Edilul a precizat că investiția are o valoare de 2.800.000 de lei și a oferit informații despre stadiul lucrărilor:
„E o lucrare prin PNRR, în valoare de 2.800.000 de lei. Suntem în plin proces de construcție și sperăm că am realizat aproximativ 52% din proiect. Sper să continue lucrările și să se efectueze plățile, deși de mult timp nu am încasat banii.
Acum așteptăm, iar săracii constructori stau cu gura «arsă» după bani, pentru că facturile sunt destul de vechi — unele de aproximativ două luni și jumătate sau trei luni, iar altele chiar mai vechi. Pe câteva avem facturi de patru luni”.
Primarul a oferit și termenul estimativ de finalizare a pistei și a vorbit despre impactul pozitiv pe care îl va avea proiectul asupra zonei: „Sper să schimbe din mai multe, inclusiv intrarea în oraș, că e cu totul și cu totul altceva când șoseaua asta, drumul național DN74, are o pistă de biciclete pe o parte. Deja e conturat altfel, arată altfel, arată a civilizație”.
Pista de biciclete va face legătura între cartierul Pârâu Gruiului și centrul orașului, până în zona pietonală din Zlatna, care ajunge până la stadion, facilitând atât deplasările zilnice ale localnicilor, cât și activitățile recreative: „Cam asta este.
Ea face legătura, cum am spus, cu Pârâu Gruiului, până aproape de centru, ajunge pe pietonalul din Zlatna, care vine până la stadion”.
Prin acest proiect, autoritățile locale speră să ofere o alternativă sigură de transport și să crească atractivitatea orașului pentru locuitori și vizitatori, încurajând totodată utilizarea bicicletelor în locul mașinilor pe distanțe scurte.
