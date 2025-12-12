VIDEO | Într-un sat din Alba, târg de Crăciun mai ceva ca la oraș: Toate luminițele, decorurile și ornamentele, realizate pe cheltuiala comunității
Într-un sat din Alba, târg de Crăciun mai ceva ca la oraș: Toate luminițele, decorurile și ornamentele, realizate pe cheltuiala comunității
Vineri seara, la Vințu de Jos s-a deschis Târgul de Crăciun, în parcul din centrul localității. Decorul de vis a fost realizat în întregime pe cheltuiala oamenilor din comunitate.
,,Un târguleț de Crăciun în care nu s-au cheltuit bani grei pe decorațiuni, ci totul este făcut de mânuțele copiilor și a 5 mămici și 5 tătici! Noi am cumpărat luminițe, plasă, sârme și OSB și a ieșit așa!”, a declarat pentru ziarulunirea.ro unul dintre părinți.
Copilașii din Vințu de Jos au muncit alături de părinți pentru a oferi comunității locale și nu numai un loc special unde să se întâlnească cu drag în perioada sărbătorilor de iarnă.
În prima zi de târg la Vințu de Jos a avut loc un program de colinde cu elevii Școlii ,,Iuliu Maniu”, iar la ora 18:00 a sosit Moș Crăciun în camion. La ora 19:00 își va face pariția și Grinch, care se pare că va fura moșul.
Seara se va încheia cu oamenii din localitate care vor cânta și colinda împreună după bunul plac!
Pe tot parcursul serii, participanții la Târgul de Crăciun vor primi gratuit gogoșele gratis, ceai și ciocolată caldă!
