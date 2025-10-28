VIDEO | Într-un oraș din Alba, proiectul de transport public, tot mai aproape de finalizare, după ani de întârzieri și costuri suplimentare. Primar: „Suntem tot mai aproape de un transport public modern și ecologic”

Într-un oraș din Alba, proiectul de transport public, tot mai aproape de finalizare, după ani de întârzieri și costuri suplimentare. Primar: „Suntem tot mai aproape de un transport public modern și ecologic”

Proiectul de transport public din Aiud se apropie de finalizare. Autoritățile speră ca noile microbuze electrice să înceapă să circule până la sfârșitul acestui an sau, cel târziu, anul viitor, oferind locuitorilor din Aiud un mijloc de transport modern, ecologic și sigur.

Primarul municipiului Aiud, Dragoș Crișan, a explicat că proiectul demarat în 2018, de fosta administrație, a ajuns să coste semnificativ mai mult decât se estimase inițial. Potrivit edilului, investiția, care trebuia finanțată în mare parte din fonduri europene și estimată la aproximativ 45 de milioane de lei, a crescut în prezent la circa 72 de milioane de lei. Mai mult, contribuția Municipiului Aiud, care ar fi trebuit să fie de doar 2% – aproximativ 800.000 de lei – a crescut semnificativ. Astfel, administrația locală suportă acum din bugetul propriu peste 26 de milioane de lei, sumă ce include și un credit contractat de primărie.

„Este un proiect copiat în totalitate după cel realizat pentru localitatea Vulcan. Pe mandatul meu de consilier local am tras semnale de alarmă că acest proiect nu este foarte bine gândit sau verificat înainte de implementare. În proiect, inclusiv pe copertă și în mai multe anexe, apărea adresa municipiului Vulcan”, a declarat edilul.

Transportul public din Aiud, aproape de a deveni funcțional

Proiectul de transport public se află într-o fază avansată, cel puțin în ceea ce privește infrastructura. Depoul, spălătoria și microbuzele sunt deja pregătite.

Între timp a fost lansată licitația în SEAP pentru desemnarea operatorului ce va prelua serviciul.

Primăria Aiud a analizat trei variante pentru a face transportul public operațional. Prima opțiune a fost crearea unui serviciu propriu, gestionat direct de administrația locală, însă costurile – de peste 7 milioane de lei anual – au fost considerate prea mari. A doua variantă a fost aderarea la AIDA-TL, asociația care gestionează transportul public în județ.

Ideea a fost abandonată, după cum a explicat primarul: „La aflarea veștii că municipiul Alba Iulia dorește să se retragă, alături de alte localități mai mici, am renunțat la această idee, pentru că am fi devenit orașul cel mai mare și, implicit, principalul plătitor al acestor servicii”. În final, administrația locală a decis externalizarea serviciului, care va fi atribuit prin licitație publică. Costurile cu operatorul privat ar urma să fie de aproximativ 3 milioane de lei anual.

Tinerii și pensionarii vor beneficia de gratuități

Noul sistem de transport în comun din Aiud va veni în sprijinul comunității. Dragoș Crișan a explicat că anumite categorii de cetățeni vor beneficia de curse gratuite sau parțial subvenționate: „Elevii din clasele 0–8 și, dacă nu mă înșel, chiar și cei din liceu, vor avea gratuitate pentru transportul de la casă la școală și înapoi. Pentru seniorii noștri cu pensia minimă, sunt prevăzute opt transporturi lunare dus-întors. Atenție, doar pentru cei care au pensia minimă”, a precizat primarul. Astfel, aproximativ 700 de pensionari vor beneficia lunar de 16 călătorii gratuite.

Când ar putea deveni funcțional noul transport public din Aiud

Primarul municipiului Aiud speră ca primele microbuze electrice să iasă pe traseu până la finalul acestui an. Totuși, Dragoș Crișan a recunoscut că proiectul a avut întârzieri considerabile: „Să fiu sincer, acest proiect trebuia finalizat în 2022. Ulterior a fost prelungit până în 2023 și etapizat. Dacă, cu ajutorul lui Dumnezeu, găsim operatorul potrivit, aiudenii vor beneficia, cel târziu anul viitor, de un transport public ecologic, modern și funcțional”, a declarat edilul.

Potrivit caietului de sarcini, operatorul care va prelua serviciul de transport nu va putea utiliza exclusiv microbuzele electrice achiziționate prin proiect, ci va trebui să dispună și de vehicule de rezervă, cu motoare termice.

