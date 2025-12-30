VIDEO | Intervenții de deszăpezire pe mai drumuri din Alba: Se acționează pe DN 67C – Transalpina, DN 74 și DN 75

Intervenții de deszăpezire pe mai drumuri din Alba: Se acționează pe DN 67C – Transalpina, DN 74 și DN 75

Drumarii din Alba intervin marți după-masa cu mai multe utilaje pentru deszăpezirea drumurilor naționale de pe raza județului, ca urmare a ninsorilor din ultimele ore.

Ca urmare a ninsorilor înregistrate, SDN Alba acționează pentru menținerea circulației rutiere în condiții de siguranță pe drumurile naționale aflate în administrare, cu utilajele de deszăpezire din dotare.

Intervențiile sunt în desfășurare pe următoarele sectoare de drum:

• DN 74, km 50–68 – deszăpezire cu utilaje UMF;

• DN 75, km 29–41 – 1 utilaj multifuncțional (UMF) în acțiune;

• DN 67C – Transalpina, km 79–141 – se acționează cu 2 utilaje ATB, în condiții de ninsoare.

Echipele SDN Alba sunt mobilizate în teren și intervin permanent, în funcție de evoluția condițiilor meteorologice, pentru asigurarea unui carosabil practicabil.

Recomandăm participanților la trafic să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să fie echipați corespunzător pentru sezonul de iarnă.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI