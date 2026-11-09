Alba Iulia: Pensionarii ar putea plăti jumătate de preț la Bazinul Olimpic

Un proiect de hotărâre inițiat de consilierul local Andrei-Ioan Draschan (AUR), care se află în consultare publică până pe 22 decembrie 2026, propune o reducere de 50% la tarifele de acces la Bazinul Olimpic din Alba Iulia pentru persoanele pensionare, indiferent de categoria de pensie. Dacă va fi adoptat, un pensionar ar plăti 15 lei în loc de 30 pentru o ședință de două ore.

Ce s-ar schimba concret

Reducerea se aplică și abonamentelor: 125 de lei pentru 10 ședințe (față de 250), 225 de lei pentru 20 de ședințe (față de 450) și 315 lei pentru 30 de ședințe (față de 630). Tariful cardului de abonament, de 15 lei, rămâne neschimbat. Reducerea nu se aplică închirierii culoarelor, cursurilor de inițiere, serviciilor conexe sau tarifelor pentru evenimente și competiții. Ea nu se cumulează cu alte facilități, iar dacă o persoană se încadrează în mai multe categorii, i se aplică cea mai favorabilă.

De ce se cere măsura

Potrivit referatului de aprobare, tarifele aprobate prin Hotărârea nr. 480 din 23.12.2024 au eliminat vechea facilitate: pensionarii plăteau 10 lei pe ședință, față de 15 lei pentru adulți, iar acum achită tariful întreg de adult, adică de trei ori mai mult. Inițiatorul arată că pensiile nu au fost indexate nici în 2025, nici în 2026, valoarea punctului de referință rămânând la 81 de lei. Rata anuală a inflației a fost de 6,6% în septembrie 2026, cu scumpiri la carburanți, chirii și servicii, conform INS.

În referat se subliniază și beneficiile pentru sănătate. Înotul este prezentat ca una dintre cele mai recomandate forme de mișcare la vârsta a treia, iar Organizația Mondială a Sănătății recomandă cel puțin 150 de minute de activitate moderată pe săptămână pentru persoanele de peste 65 de ani.

Cum se dovedește calitatea de pensionar

La casierie se prezintă actul de identitate și unul dintre documentele: decizia de pensionare, talonul de plată din ultimele luni, legitimația de pensionar sau o adeverință de la casa de pensii. Verificarea se face fără copierea actelor și fără prelucrarea altor date personale decât cele strict necesare, conform GDPR. Reducerea este personală și netransmisibilă, iar folosirea unui document fals sau aparținând altei persoane atrage pierderea dreptului pentru o lună, fără a exclude răspunderea prevăzută de lege.

Costurile

Inițiatorul recunoaște că veniturile din încasări vor scădea, cu 15 lei pe intrare și cu 125, 225, respectiv 315 lei pe abonament. Argumentul său este că impactul real va fi redus, pentru că mulți pensionari nu folosesc bazinul tocmai din cauza costurilor. Totodată, reducerea ar atrage utilizatori noi, accesul s-ar concentra în intervalele cu grad redus de ocupare (dimineața și în zilele lucrătoare), iar costurile de funcționare ale bazinului sunt în mare parte fixe. Diferențele de venituri vor fi acoperite din bugetul local, prin bugetul Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia, administratorul bazinului, în limita creditelor bugetare aprobate. Clubul va afișa tarifele reduse la casierie și pe site și va ține o evidență lunară statistică a beneficiarilor.

Reducerea pentru pensionari ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal