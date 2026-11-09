ITM Alba: Amenzi de 30.000 de lei și 40 de avertismente după controalele din perioada 2-7 noiembrie 2026. Ce nereguli au descoperit inspectorii de muncă
ITM Alba: Amenzi de 30.000 de lei și 40 de avertismente după controalele din perioada 2-7 noiembrie 2026. Ce nereguli au descoperit inspectorii de muncă
Inspectorii ITM Alba au aplicat 7 amenzi în valoare totală de 30.000 de lei și 40 de avertismente, în urma controalelor desfășurate în județ, în perioada 2-7 noiembrie 2026. În domeniul relațiilor de muncă au fost verificate 30 de unități, unde au fost constatate 76 de deficiențe, iar în domeniul securității și sănătății în muncă au fost identificate alte 39 de nereguli. Printre problemele descoperite se numără neplata salariilor și a orelor suplimentare, evidența incorectă a timpului de lucru, lipsa controalelor medicale și deficiențe privind instruirea angajaților.
Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Alba a desfășurat, în perioada 2-7 noiembrie 2026, acțiuni de control la angajatorii din județ, atât în domeniul relațiilor de muncă, cât și în cel al securității și sănătății în muncă.
Prin Programul-cadru de acțiuni al ITM Alba pentru anul 2026, aprobat de conducerea Inspecției Muncii, unul dintre obiectivele prioritare ale activității inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, în vederea descurajării și diminuării acestui fenomen, care reprezintă, în fapt, și o formă de evaziune fiscală.
Activitatea inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancționarea muncii nedeclarate și subdeclarate.
În domeniul relațiilor de muncă
În perioada menționată, inspectorii ITM Alba au controlat 30 de unități, în cadrul cărora își desfășoară activitatea 418 salariați, dintre care 146 de femei.
În urma verificărilor au fost constatate 76 de deficiențe și au fost aplicate 8 sancțiuni angajatorilor, după cum urmează:
*5 amenzi, în valoare totală de 20.500 de lei;
*3 avertismente.
Principalele deficiențe constatate în timpul controalelor:
*Neeliberarea adeverințelor de vechime la încetarea contractelor individuale de muncă;
*Neîndeplinirea măsurilor obligatorii dispuse în urma controalelor anterioare;
*Primirea la muncă a unor persoane fără încheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;
*Neplata salariilor la datele stabilite în contractele individuale de muncă;
*Evidențierea incorectă a timpului de muncă prestat;
*Lipsa din contractele individuale de muncă cu timp parțial a clauzelor referitoare la repartizarea programului de lucru;
*Neplata orelor suplimentare și neacordarea concediului legal de odihnă anual;
*Neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
*Lipsa dovezilor privind înmânarea unui exemplar al contractului individual de muncă salariatului;
*Dosare personale incomplete;
*Neinițierea negocierii colective la nivelul unității;
*Nepăstrarea, la punctele de lucru ale societăților, a copiilor contractelor individuale de muncă;
*Lipsa din contractele individuale de muncă a clauzelor referitoare la data plății salariului.
În domeniul securității și sănătății în muncă
În ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă, inspectorii au efectuat controale la 17 unități, în urma cărora au fost constatate 39 de deficiențe și au fost dispuse tot atâtea măsuri pentru remedierea acestora.
Toți cei 17 angajatori verificați au fost sancționați, fiind aplicate 39 de sancțiuni:
*2 amenzi, în valoare totală de 9.500 de lei;
*37 de avertismente.
Principalele deficiențe constatate în domeniul securității și sănătății în muncă:
Lipsa fișelor de aptitudine eliberate în urma efectuării examenelor medicale la angajare și/sau a controalelor medicale periodice ale lucrătorilor;
*Neactualizarea instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă, în raport cu activitățile desfășurate;
*Neorganizarea activității de prevenire și protecție în cadrul societăților;
*Lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate;
*Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice pentru echipamentele tehnice supuse reglementărilor ISCIR;
*Neefectuarea instruirii periodice a lucrătorilor;
*Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, prin nerespectarea prevederilor H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006;
*Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă pentru activitățile desfășurate;
*Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau a controalelor medicale periodice ale lucrătorilor.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Polițiștii rutieri din Alba, pe urmele șoferilor care se urcă la volan băuți sau drogați: Peste 900 de testări efectuate și 11 persoane cu rezultat pozitiv
Polițiștii rutieri din Alba, pe urmele șoferilor care se urcă la volan băuți sau drogați: Peste 900 de testări efectuate și 11 persoane cu rezultat pozitiv Polițiștii rutieri din județul Alba au acționat în perioada 7- 9 noiembrie 2026, sub coordonarea Serviciului Rutier, în vederea combaterii conducerii autovehiculelor de către persoane aflate sub influența băuturilor […]
CTS Alba, apel urgent la donare de sânge: Sunt solicitați în special donatori cu grupele B+, AB- și O+ / „Fiecare donare poate salva vieți!”
CTS Alba, apel urgent la donare de sânge: Sunt solicitați în special donatori cu grupele B+, AB- și O+ / „Fiecare donare poate salva vieți!” Reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au lansat luni, 9 noiembrie 2026, un apel către persoanele eligibile să doneze sânge, în special către cele care au grupele sanguine B+, […]
11 octombrie 2026 | Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații, marcată la Alba Iulia: Ceremonie militară și religioasă la Troița Veteranilor. Programul
Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații, marcată la Alba Iulia: Ceremonie militară și religioasă la Troița Veteranilor. Programul Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații va fi marcată miercuri, 11 noiembrie 2026, la Alba Iulia, printr-o ceremonie militară și religioasă organizată la Troița Veteranilor din Teatrele de Operații, amplasată în Cimitirul Eroilor. Evenimentul va începe la […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Răsturnare de situație în dosarul lui Călin Georgescu! Tribunalul București a decis arestul la domiciliu: DIICOT contestă hotărârea
Răsturnare de situație în dosarul lui Călin Georgescu! Tribunalul București a decis arestul la domiciliu: DIICOT contestă hotărârea Tribunalul București...
Cum va fi vremea în Transilvania și celelalte regiuni până în 22 noiembrie 2026: Variații mari de temperatură. Prognoza meteo pe 2 săptămâni
Cum va fi vremea în Transilvania și celelalte regiuni până în 22 noiembrie 2026: Variații mari de temperatură. Prognoza meteo...
Știrea Zilei
Comune comasate, orașe retrogradate la rang de comune și posibile modificări la nivelul județelor în România: Ce planuri sunt luate în calcul
Comune comasate, orașe retrogradate la rang de comune și posibile modificări la nivelul județelor: Ce planuri sunt luate în calcul...
Foto | Pistă de biciclete, locuri de joacă și platforme pe apă: Cum ar putea arăta malul Târnavei Mari la Blaj
Pistă de biciclete, locuri de joacă și platforme pe apă: Cum ar putea arăta malul Târnavei Mari la Blaj Direcția...
Curier Județean
ITM Alba: Amenzi de 30.000 de lei și 40 de avertismente după controalele din perioada 2-7 noiembrie 2026. Ce nereguli au descoperit inspectorii de muncă
ITM Alba: Amenzi de 30.000 de lei și 40 de avertismente după controalele din perioada 2-7 noiembrie 2026. Ce nereguli...
FOTO | Polițiștii rutieri din Alba, pe urmele șoferilor care se urcă la volan băuți sau drogați: Peste 900 de testări efectuate și 11 persoane cu rezultat pozitiv
Polițiștii rutieri din Alba, pe urmele șoferilor care se urcă la volan băuți sau drogați: Peste 900 de testări efectuate...
Politică Administrație
1,2 milioane de lei fără TVA pentru canalizare pluvială pe cinci străzi din Cugir și Vinerea: În ce stadiu este proiectul
1,2 milioane de lei fără TVA pentru canalizare pluvială pe cinci străzi din Cugir și Vinerea: În ce stadiu este...
Comuna Ciugud devine asociat în societatea Alba Iulia Transport Local SRL. Cu ce sumă va contribui la capitalul social
Comuna Ciugud devine asociat în societatea Alba Iulia Transport Local SRL. Cu ce sumă va contribui la capitalul social Consilierii...
Opinii Comentarii
Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela!
Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela! Felicitări de Sfinții Mihail și Gavril • Urări pentru Mihai și...
Nume care se sărbătoresc de Sfinții Mihail și Gavriil 2026. Peste 1,3 milioane de români își serbează onomastica
Ce nume derivate se sărbătoresc de Sfântul Mihail și Gavriil 2026 Cei care poartă numele de Mihail, Gavril, Mihai, Mihaela,...