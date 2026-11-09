ITM Alba: Amenzi de 30.000 de lei și 40 de avertismente după controalele din perioada 2-7 noiembrie 2026. Ce nereguli au descoperit inspectorii de muncă

Inspectorii ITM Alba au aplicat 7 amenzi în valoare totală de 30.000 de lei și 40 de avertismente, în urma controalelor desfășurate în județ, în perioada 2-7 noiembrie 2026. În domeniul relațiilor de muncă au fost verificate 30 de unități, unde au fost constatate 76 de deficiențe, iar în domeniul securității și sănătății în muncă au fost identificate alte 39 de nereguli. Printre problemele descoperite se numără neplata salariilor și a orelor suplimentare, evidența incorectă a timpului de lucru, lipsa controalelor medicale și deficiențe privind instruirea angajaților.

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Alba a desfășurat, în perioada 2-7 noiembrie 2026, acțiuni de control la angajatorii din județ, atât în domeniul relațiilor de muncă, cât și în cel al securității și sănătății în muncă.

Prin Programul-cadru de acțiuni al ITM Alba pentru anul 2026, aprobat de conducerea Inspecției Muncii, unul dintre obiectivele prioritare ale activității inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, în vederea descurajării și diminuării acestui fenomen, care reprezintă, în fapt, și o formă de evaziune fiscală.

Activitatea inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancționarea muncii nedeclarate și subdeclarate.

În domeniul relațiilor de muncă

În perioada menționată, inspectorii ITM Alba au controlat 30 de unități, în cadrul cărora își desfășoară activitatea 418 salariați, dintre care 146 de femei.

În urma verificărilor au fost constatate 76 de deficiențe și au fost aplicate 8 sancțiuni angajatorilor, după cum urmează:

*5 amenzi, în valoare totală de 20.500 de lei;

*3 avertismente.

Principalele deficiențe constatate în timpul controalelor:

*Neeliberarea adeverințelor de vechime la încetarea contractelor individuale de muncă;

*Neîndeplinirea măsurilor obligatorii dispuse în urma controalelor anterioare;

*Primirea la muncă a unor persoane fără încheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;

*Neplata salariilor la datele stabilite în contractele individuale de muncă;

*Evidențierea incorectă a timpului de muncă prestat;

*Lipsa din contractele individuale de muncă cu timp parțial a clauzelor referitoare la repartizarea programului de lucru;

*Neplata orelor suplimentare și neacordarea concediului legal de odihnă anual;

*Neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;

*Lipsa dovezilor privind înmânarea unui exemplar al contractului individual de muncă salariatului;

*Dosare personale incomplete;

*Neinițierea negocierii colective la nivelul unității;

*Nepăstrarea, la punctele de lucru ale societăților, a copiilor contractelor individuale de muncă;

*Lipsa din contractele individuale de muncă a clauzelor referitoare la data plății salariului.

În domeniul securității și sănătății în muncă

În ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă, inspectorii au efectuat controale la 17 unități, în urma cărora au fost constatate 39 de deficiențe și au fost dispuse tot atâtea măsuri pentru remedierea acestora.

Toți cei 17 angajatori verificați au fost sancționați, fiind aplicate 39 de sancțiuni:

*2 amenzi, în valoare totală de 9.500 de lei;

*37 de avertismente.

Principalele deficiențe constatate în domeniul securității și sănătății în muncă:

Lipsa fișelor de aptitudine eliberate în urma efectuării examenelor medicale la angajare și/sau a controalelor medicale periodice ale lucrătorilor;

*Neactualizarea instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă, în raport cu activitățile desfășurate;

*Neorganizarea activității de prevenire și protecție în cadrul societăților;

*Lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate;

*Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice pentru echipamentele tehnice supuse reglementărilor ISCIR;

*Neefectuarea instruirii periodice a lucrătorilor;

*Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, prin nerespectarea prevederilor H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006;

*Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă pentru activitățile desfășurate;

*Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau a controalelor medicale periodice ale lucrătorilor. foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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