VIDEO | Imagini spectaculoase cu “boncănitul cerbilor” în Apuseni: Animale la scăldătoare, surprinse de camerele de monitorizare a faunei sălbatice
Imagini spectaculoase cu “boncănitul cerbilor” în Apuseni: Animale la scăldătoare, surprinse de camerele de monitorizare a faunei sălbatice
Anotimpul de toamnă aduce în păduri unul dintre cele mai spectaculoase momente ale naturii: boncănitul cerbilor. Camerele de monitorizare a faunei sălbatice din Parcul Natural Apuseni au surprins momente inedite cu un cerb la scăldătoare, în această perioadă.
La sfârșit de septembrie și început de octombrie, masculii își fac simțită prezența prin răgete puternice, în încercarea de a-și atrage femelele și de a-și intimida rivalii. Este sezonul lor de împerechere, iar pădurea răsună de ecoul acestor chemări impresionante.
Pentru acest important moment din ciclul anual al vieții, cârdurile de ciute si cele de tauri se aduna în anumite puncte numite locuri de boncănit, situate în parchete exploatate, poieni, luminișuri, și chiar in pădure. Îndată ce primele ciute au intrat în călduri, taurii se luptă între ei pentru supremație, cei mai puternici rămânând stăpâni ai grupului.
Ce este boncănitul cerbilor
Boncănitul cerbilor, adică perioada de împerechere a cerbilor, debutează în septembrie și se încheie în prima jumătate a lunii octombrie, în funcție de climă și altitudine. În această perioadă, a împerecherii, cerbii se luptă, folosindu-și coarnele dezvoltate, pentru supremația asupra cârdurilor de ciute. Cerbii își anunță prezența în timpul boncănitului prin mugete puternice prin care încearcă să-și intimideze adversarii, intensitatea mugetelor fiind și un indiciu al poziției masculului în ierarhie.
Ciuta este femela cerbului și are habitatul în zone montane sau deluroase cu păduri întinse, care asigură condițiile de liniște, adăpost și hrană. Începând cu toamna, când are loc împerecherea, până când fată, ciutele trăiesc în cârduri, conduse de regulă, de ciuta cea mai bătrână. În cârdurile de ciute sunt amestecați, întotdeauna, viței şi chiar cerbi din al doilea an.
Pădurile din Parcul Natural Apuseni asigură faunei toate condițiile de hrană, adăpost și liniște, necesare unui habitat sănătos.
Dacă mergi în Parcul Natural Apuseni în această perioadă, trebuie să respecți câteva reguli simple, pentru a nu deranja animalele:
-Păstrează liniștea – evită zgomotele puternice.
-Rămâi pe poteci și trasee marcate.
-Nu folosi drone.
-Admiră spectacolul de la distanță, în tăcere.
RNP Romsilva-Administrația Parcului Natural Apuseni R.A. administrează aria naturala protejata de interes național Parcul Natural Apuseni împreună cu trei arii naturale protejate de interes comunitar denumite situri Natura 2000 (ROSCI 0002 Apuseni, ROSPA 0081 Munții Apuseni – Vlădeasa, ROSCI 0016 Buteasa) si 55 de arii naturale protejate de interes național de mici dimensiuni (rezervații si monumente ale naturii) incluse in Parcul Natural Apuseni.
