Iarna și-a intrat în drepturi pe Transalpina: Circulație închisă pe DN67C, între Obârșia Lotrului și Curpăt. Avertismentul autorităților

Începând de astăzi, 23 noiembrie, ora 10:30, din cauza căderilor abundente de zăpadă și a condițiilor meteorologice nefavorabile, se închide circulația rutieră pe DN67C, pe sectorul de drum cuprins între Obârșia Lotrului și Curpăt, între km 61+000 și km 79+000, transmite DRDP Craiova, printr-un mesaj publicat pe o rețea de socializare.

Restricția va fi menținută până la ameliorarea condițiilor meteorologice și este necesară pentru siguranța participanților la trafic.

În zona respectivă, caracterizată prin curbe și declivități accentuate, nu există semnal GSM, iar riscul ca autovehiculele să rămână blocate în zăpadă este foarte ridicat, explică, în același mesaj, DRDP Craiova.

,,Menționăm că sectorul respectiv este încadrat în clasa a IV-a de viabilitate și nu există locuințe sau imobile locuite în zona pe care se instituie restricția.

Utilajele DRDP Craiova vor relua intervențiile pentru deszăpezire imediat ce ninsoarea se va opri și condițiile vor permite desfășurarea în siguranță a lucrărilor. Facem apel la conducătorii auto să respecte restricțiile instituite și să nu încerce să pătrundă pe sectorul de drum închis circulației.”, se mai arată în mesajul transmis de DRDP Craiova.

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