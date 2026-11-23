Incendiu în comuna Avram Iancu: O cameră a fost cuprinsă de flăcări. Intervin pompierii din Câmpeni cu două autospeciale

Pompierii din Câmpeni intervin cu două autospeciale pentru stingerea unui incendiu care se manifestă într-o cameră a unei locuințe din comuna Avram Iancu, luni, 23 noiembrie 2026.

Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Câmpeni intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în com. Avram Iancu.

Din informațiile preliminare este vorba despre un incendiu care se manifestă într-o camera a unei locuințe.

Forțe alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă.

Foto: Arhivă (Rol ilustrativ)

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