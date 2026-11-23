A început campania de vaccinare împotriva variolei la ovine și caprine în județul Alba. Anunțul făcut de DSVSA Alba

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba anunță începerea campaniei de vaccinare împotriva variolei ovine și caprine. Acțiunea a debutat în mai multe zone ale județului, iar în perioada următoare va continua în toate localitățile, astfel încât să fie vaccinate efectivele de ovine și caprine din județul Alba. Până în prezent, aproximativ 2.000 de animale au fost imunizate. Vaccinarea este obligatorie și urmărește protejarea animalelor, prevenirea răspândirii bolii și limitarea pierderilor economice în sectorul zootehnic, se arată într-un comunicat de presă transmis de DSVSA Alba.

Pentru desfășurarea campaniei, DSVSA Alba a achiziționat 360.000 de doze de vaccin, suplimentar celor 10.000 de doze primite de la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Vaccinarea este realizată de medicii veterinari implicați în campanie, sub coordonarea DSVSA Alba. Crescătorii de ovine și caprine sunt obligați să colaboreze cu medicii veterinari, să permită accesul acestora la animale și să asigure condițiile necesare pentru desfășurarea vaccinării.

Vaccinul are timp de așteptare zero, ceea ce înseamnă că administrarea acestuia nu impune o perioadă suplimentară de așteptare pentru consumul laptelui și al cărnii, cu respectarea celorlalte condiții și restricții sanitar-veterinare aplicabile.

Variola ovină și caprină este o boală virală foarte contagioasă, care afectează oile și caprele și poate provoca îmbolnăviri grave, mortalitate și pierderi economice importante. Apariția bolii într-o exploatație poate determina instituirea unor restricții privind circulația și comercializarea animalelor, afectând activitatea crescătorilor.

Campania se desfășoară la nivel național, sub coordonarea ANSVSA, care monitorizează evoluția vaccinării și colaborează permanent cu structurile județene pentru desfășurarea acțiunii în condiții corespunzătoare.

DSVSA Alba reamintește că, în perioada următoare, pe teritoriul României, va fi interzisă circulația ovinelor și caprinelor nevaccinate împotriva variolei ovine și caprine, atât de la o exploatație la alta, cât și spre abator. Prin urmare, instituția solicită tuturor crescătorilor să permită vaccinarea animalelor și să colaboreze cu medicii veterinari pentru buna desfășurare a campaniei.

Secțiune Știri sub articolul principal