Cod portocaliu de viscol și cod galben de vânt puternic în județul Alba: Rafale de până la 120 km/h la munte

Administrația Națională de Meteorologie a emis două avertizări meteorologice care afectează mai multe județe din România, printre care și Alba.

Cod portocaliu în zona de munte din Alba

În Carpații Meridionali și Carpații de Curbură la altitudini de peste 1700 m, vântul va sufla tare cu rafale de 100…120 km/h, va fi viscol puternic, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m.

Fenomene vizate și zone afectate: viscol puternic la altitudini de peste 1700 metri în Carpaților Meridionali și de Curbură.

Interval de valabilitate: 23 noiembrie, ora 12 – 23 noiembrie, ora 23.

Cod galben în zona de munte din Alba

Vântul va avea intensificări în vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și estul Munteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei, centrul și sudul Moldovei și în Dobrogea, cu viteze la rafală de 50…70 km/h.

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și estul Munteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei, centrul și sudul Moldovei și Dobrogea

Interval de valabilitate: 23 noiembrie, ora 12:00 – 23 noiembrie, ora 23:00.

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