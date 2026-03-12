VIDEO | Întâlnire de lucru la DGASPC Alba pentru prevenirea violenței domestice: 275 de ordine de protecție provizorii, emise în 2025. Câte fapte au fost constatate

Astăzi, 12 martie 2026, polițiștii Serviciului de Ordine Publică și cei ai Compartimentului Analiza şi Prevenirea Criminalității au organizat, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, o întâlnire de lucru cu asistenții sociali de la nivelul municipiilor și a orașelor care au atribuții în prevenirea și combaterea violenței domestice. De asemenea, la întâlnire au fost prezenți și reprezentanți ai Serviciului de Probațiune Alba.

Violenţa domestică înseamnă orice inacţiune sau acţiune intenţionată de violenţă fizică, sexuală, psihologică, economică, socială, spirituală sau cibernetică, care se produce în mediul familial sau domestic ori între soţi sau foşti soţi, precum şi între actuali sau foşti parteneri, indiferent dacă agresorul locuieşte sau a locuit împreună cu victima.

În anul 2025, numărul faptelor în domeniul violenței domestice a scăzut cu 7,94%, de la 730 de fapte la 672 de fapte. Structurarea pe categorii a subiecţilor infracţiunilor de violenţă domestică, evidenţiată în situaţia statistică, în anul 2025, comparativ cu anul precedent, relevă faptul că, din totalul autorilor de infracţiuni, 580 sunt bărbaţi.

Din totalul de 742 de victime ale infracţiunilor de violenţă domestică, 114 sunt bărbaţi, iar 374 sunt femei. În ceea ce priveşte victimele din categoria minori, 244 de persoane intră în această categorie.

În anul 2025, la nivelul județului Alba, au fost emise 275 de ordine de protecție provizorii.

În cursul anului 2025, în 38 cazuri de violență domestică s-a dispus monitorizarea electronică.

În vederea realizării acţiunilor de prevenire a violenţei domestice, poliţiştii acţionează la nivelul comunităţilor, alături de reprezentanţii DGASPC/DAS/SPAS, ai celorlalte instituţii publice şi organizaţiilor neguvernamentale cu atribuţii în domeniu desfăşoară acţiuni de informare/educare a populaţiei, având ca scop cunoaşterea măsurilor de protecţie, schimbarea comportamentului persoanelor predispuse la comiterea actelor de violenţă domestică, precum şi sprijinirea şi orientarea victimelor, în sensul informării acestora cu privire la măsurile de protecţie şi serviciile sociale de care pot beneficia în vederea ieşirii din situaţia de criză.

Unul dintre principalii parteneri instituționali în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice este AGENȚIA NAȚIONALĂ DE EGALITATE DE ȘANSE ÎNTRE BĂRBAȚI ȘI FEMEI.

Nu ești singură! Îți suntem alături pentru o viață în siguranță!

Apelează 0800 500 333 – linie telefonică gratuită pentru victimele violenței domestice, se arată într-un comunicat transmis de IPJ Alba.

