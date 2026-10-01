VIDEO | Grădina neobișnuită din Alba, unde ardeii cresc direct prin acoperișul casei: Idee spectaculoasă a unui informatician

Grădina neobișnuită din Alba, unde ardeii cresc direct prin acoperișul casei: Idee spectaculoasă a unui informatician

O grădină obișnuită? Nici vorbă! Mihai Oltean, informaticianul din Cugir care și-a transformat acoperișul casei într-un adevărat laborator de experimente agricole, uimește cu o nouă idee spectaculoasă: ardeii cresc efectiv prin acoperiș, în sticle montate direct în tabla casei.

În urmă cu un an, grădina neobișnuită de pe acoperișul casei lui Mihai Oltean din Cugir atrăgea atenția prin ideea ingenioasă de a folosi spațiul într-un mod cu totul neobișnuit. Un an mai târziu, proiectul nu doar că a continuat, ci s-a extins.

,,Anul trecut am identificat mai multe probleme la construcția aceea de pe acoperiș și anul acesta am încercat să le rezolv.

Principala problemă pe care am avut-o anul trecut a fost prețul foarte mare la jgheaburile în care creșteam plantele. Eu cresc plantele în niște jgheaburi care, în mod normal, sunt folosite pentru acoperișuri.

Inițial am luat niște jgheaburi foarte scumpe și atunci nu îmi permiteam să scalez această idee la întreg acoperișul. Și atunci am încercat să reduc costul.

Cum am redus costul? Pur și simplu cumpărând tablă și îndoind-o aici, la o firmă locală. Și atunci am redus costul cam la o treime. Inițial a fost pe la 100 și ceva de lei metrul liniar de jgheab, iar acum am redus costul cam la o treime, deci pe la 30 și ceva de lei”, spune cugireanul.

Informatician de profesie, Mihai spune că își construiește proiectele exact așa cum dezvoltă un program: prin încercări succesive, modificări și versiuni noi: ,,Trebuie să vă spun că eu sunt programator de meserie și trebuie să vă explic cum lucrează programatorii. Programatorii lucrează în iterații, adică fac o versiune de software și apoi, în seara următoare, fac o nouă versiune de software. În seara următoare, altă versiune de software.

Și nu se opresc până la urmă. Versiunile de software încep așa cu anul, luna, ziua, minutul, ora, secunda și mai este și încă o cifră acolo la spate”, explică Mihai.

Iar anul acesta a venit cu o idee care atrage toate privirile: plantele cresc direct prin acoperiș.

Ardei care ies prin acoperiș

Mihai a făcut găuri în tabla acoperișului și a montat în acestea sticle de plastic, în care a pus pământ și plante. Practic, din exterior, ai impresia că ardeii răsar pur și simplu din acoperișul casei.

Soluția este una extrem de simplă și ieftină. Sticlele sunt fixate în găurile realizate în acoperiș, iar pentru a preveni pătrunderea apei, în jurul lor a fost montată bandă hidroizolatoare.

Ideea a venit și din dorința lui Mihai de a reduce cât mai mult costurile proiectului.

„Am zis să mai reduc chiar costurile mai mult, să nu mai îndoi eu tabla, ci să folosesc tabla existentă”, explică informaticianul.

Experimentul nu a ieșit perfect

Ca orice experiment, nici acesta nu a fost lipsit de probleme. Mihai a folosit inițial sticle de aproximativ 600 de mililitri, însă plantele nu au crescut așa cum și-ar fi dorit.

Anul viitor are deja planul făcut: sticle mai mari, de un litru sau chiar doi litri, pentru a le oferi plantelor mai mult spațiu.

„Eu cred că asta e problema, pentru că nu au crescut cum trebuie, pentru că sticlele au fost doar de 600 de mililitri”, spune Mihai.

Acoperișul ajunge la temperaturi de 60 de grade

Un alt obstacol a fost căldura foarte mare. În zilele cu soare puternic, Mihai a măsurat temperaturi de aproximativ 60 de grade Celsius la nivelul țiglei. Pentru a proteja plantele, a acoperit zona cu o plasă care reduce radiația directă a căldurii.

În schimb, spune el, partea acoperișului unde se află grădina clasică, cu ardei plantați în jgheaburi, are avantajul că vegetația reduce efectul căldurii.

Grădina s-a triplat

Față de anul trecut, proiectul a crescut considerabil, iar suprafața grădinii a fost dublată, iar dacă este inclusă și zona cu plante care cresc direct prin acoperiș, Mihai estimează că proiectul este acum de aproximativ trei ori mai mare.

Anul trecut a încercat să cultive și roșii, însă producția nu l-a mulțumit. În acest sezon a renunțat la ele și s-a concentrat pe ardei, care au crescut, spune el, acceptabil.

Următoarea provocare: cartofii și fasolea

Pentru Mihai Oltean, însă, experimentul este departe de a se fi încheiat și pentru anul viitor are deja noi planuri: vrea să cultive cartofi și fasole pe acoperiș.

Informaticianul spune că experimentele sale au și o motivație practică: ideea de a deveni, măcar parțial, independent de prețurile tot mai mari și de schimbările care pot afecta producția de alimente.

Iar dacă până acum a demonstrat că poți avea o grădină pe acoperiș, următoarea întrebare este și mai spectaculoasă: Vor crește cartofii pe acoperișul unei case din Cugir? Mihai Oltean spune că va încerca să afle.

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