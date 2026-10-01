Foto | Delegație din Landul Brandenburg, impresionată de Băile Sărate Ocna Mureș: „O investiție care pune în valoare o resursă extraordinară”

Delegație din Landul Brandenburg, impresionată de Băile Sărate Ocna Mureș: „O investiție care pune în valoare o resursă extraordinară”

Băile Sărate Ocna Mureș au primit vizita unei delegații oficiale din Districtul Prignitz, Landul Brandenburg, Germania. Oaspeții au avut ocazia să descopere unul dintre cele mai importante proiecte de dezvoltare ale orașului, realizat prin valorificarea potențialului natural și balnear al zonei.

Delegația germană a fost alcătuită din Christian Müller, administratorul Districtului Prignitz, Michael Ballenthien, președintele Consiliului Districtului Prignitz, Mario Ortlieb, membru al Consiliului Districtual, responsabil pentru afaceri agricole, și Natalie Ellenrieder, reprezentant pentru relații internaționale.

În cadrul vizitei, primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler, le-a prezentat invitaților facilitățile complexului balnear, precum și modul în care tradiția balneară a localității a fost readusă la viață printr-o investiție modernă, destinată atât agrementului, cât și tratamentului și recuperării.

Delegația din Prignitz s-a arătat impresionată de dimensiunea și dotările complexului, un interes deosebit fiind manifestat pentru zona de tratament, unde proprietățile apelor sărate, care au consacrat Ocna Mureș de-a lungul timpului, sunt valorificate în condiții moderne.

Pentru administrația locală, Băile Sărate reprezintă mai mult decât o investiție în infrastructură, fiind un proiect care contribuie la revitalizarea tradiției balneare și deschide noi perspective de dezvoltare pentru oraș.

Primarul Silviu Vințeler a subliniat importanța parteneriatului cu Consiliul Județean Alba în realizarea acestui obiectiv, adresând mulțumiri instituției pentru sprijinul acordat.

„Băile Sărate înseamnă renașterea unei tradiții și, în același timp, o nouă perspectivă pentru viitorul orașului Ocna Mureș. Acest proiect nu ar fi putut fi realizat fără parteneriatul cu Consiliul Județean Alba, căruia îi mulțumesc pentru implicare și susținere”, a transmis edilul.

Oaspeții germani au apreciat modul în care resursa naturală a fost integrată într-un proiect modern, capabil să atragă atât turiști interesați de relaxare și agrement, cât și persoane care caută servicii de tratament și recuperare.

Vizita a constituit totodată un prilej pentru discuții privind dezvoltarea locală, schimbul de experiență administrativă și identificarea unor posibile direcții de colaborare între orașul Ocna Mureș și Districtul Prignitz.

„Astfel de întâlniri sunt importante pentru că ne oferă posibilitatea de a ne prezenta orașul și realizările, dar și de a învăța din experiența unor parteneri europeni. Le mulțumesc reprezentanților Districtului Prignitz pentru vizită și pentru deschiderea manifestată față de Ocna Mureș. Sper ca această întâlnire să reprezinte începutul unor noi proiecte și colaborări între comunitățile noastre”, a mai declarat primarul Silviu Vințeler.

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