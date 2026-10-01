Chiriile din România au explodat cu 41,2% în 2026: Cea mai mare creștere din UE

România conduce clasamentul european al scumpirilor la chirii, cu un avans de 41,2% în trimestrul al doilea din 2026, comparativ cu media anului trecut. La prețurile locuințelor, Bulgaria înregistrează cea mai mare creștere din Uniunea Europeană.

Piața imobiliară din România se remarcă printr-o creștere accelerată a chiriilor. Potrivit celor mai recente date Eurostat, în trimestrul al doilea din 2026, prețurile chiriilor au urcat cu 41,2% față de media anuală din 2025, cel mai mare avans înregistrat în rândul statelor membre ale Uniunii Europene.

România este urmată în acest clasament de Croația, cu o creștere de 22,1%, și Slovenia, cu 10,2%. La polul opus, cele mai reduse majorări au fost raportate în Estonia și Finlanda, cu câte 0,1%, și în Luxemburg, cu 1,2%.

Nici piața locuințelor nu a fost ocolită de scumpiri. În aceeași perioadă de referință, Bulgaria a înregistrat cea mai mare creștere a prețurilor, de 14,3%, urmată îndeaproape de Portugalia, cu 14,2%, și Lituania, cu 12,8%.

În schimb, Finlanda și Franța au fost singurele state membre în care prețurile locuințelor au scăzut, cu 1,5%, respectiv 1,4%.

La nivelul Uniunii Europene, prețurile locuințelor au crescut cu 4,1% în trimestrul al doilea din 2026, comparativ cu media anului 2025, în timp ce chiriile au consemnat un avans de 2,6%.

Datele Eurostat arată că, în 18 state membre pentru care erau disponibile informații, prețurile locuințelor au avansat mai rapid decât chiriile în perioada analizată.

Raportat la aceeași perioadă a anului precedent, trimestrul al doilea din 2026 a adus o creștere de 4,7% a prețurilor locuințelor la nivelul UE și de 3% a chiriilor.

Comparativ cu primul trimestru din 2026, locuințele s-au scumpit cu 1,2%, iar chiriile au înregistrat o majorare de 0,7%, potrivit statisticilor europene.

sursa: News.ro

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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