Curier Județean

Extindere a rețelei de gaz în comuna Unirea din Alba: Peste 7,4 kilometri de conducte. În ce stadiu este proiectul

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

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Extindere a rețelei de gaz în comuna Unirea din Alba: Peste 7,4 kilometri de conducte. În ce stadiu este proiectul

Primăria Comunei Unirea, din județul Alba, a lansat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) licitația pentru execuția rețelei inteligente de gaze naturale din satele Ciugudu de Jos și Ciugudu de Sus. Proiectul este finanțat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, iar lucrările ar urma să înceapă la 1 decembrie 2026.

Petrecerea Divorțaților

Valoarea totală estimată a contractului propus este de 4.929.567,78 lei, fără TVA. Data limită pentru depunerea ofertelor este 2 noiembrie 2026.

Rețeaua existentă din Ciugudu de Jos, care funcționează la presiune redusă, va fi prelungită până în Ciugudu de Sus. Conductele vor fi din polietilenă de înaltă densitate (PEHD 100, SDR 11), cu diametre de 110, 90 și 63 mm, plus porțiuni din oțel cu diametre de 80 și 100 mm. Lungimea totală este de 7.433 de metri. Rețeaua se va lega la conducta de 90 mm de pe strada Principală (DJ103G) din Ciugudu de Jos.

Sunt prevăzute 214 branșamente individuale din PEHD, cu o lungime totală de 1.030 de metri. Fiecare branșament va avea un contor fiscal cu transmitere de la distanță a consumului, ceea ce înseamnă o rețea „inteligentă”.

Contractul se poate întinde pe maximum 24 de luni de la ordinul de începere. Pentru planificare, ofertanții trebuie să considere 1 decembrie 2026 ca dată de început. Garanția lucrărilor este de minimum 5 ani. Prețurile sunt ferme în primele 6 luni, apoi pot fi ajustate după formula din Instrucțiunea ANAP nr. 1/2021, pe baza indicilor INS ai costurilor în construcții.

Executantul trebuie să dețină și autorizații de tip EDIB și EDSB, procedurile de sudare omologate și un plan al calității conform SR EN ISO 9001:2015. Subcontractarea se face doar cu acordul scris al primăriei. Înainte de lucrări, constructorul trebuie să verifice coordonatele topografice și să marcheze rețelele subterane existente. El trebuie să facă și măsurători de gaz exploziv.

Cum se va alege câștigătorul licitației

Criteriul este cel mai bun raport calitate-preț, cu 100 de puncte în total:

*55 de puncte pentru prețul ofertei;

*30 de puncte pentru metodologia de execuție, adică modul în care ofertantul arată că poate respecta parametrii de calitate;

*15 puncte pentru gradul de adecvare al graficului general de realizare a investiției.

Reprezentanții Primăriei Comunei Unirea recomandă potențialilor ofertanți să viziteze amplasamentul înainte de a depune oferta.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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