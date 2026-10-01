Curier Județean

Update Video | Accident în Alba Iulia: Impact între un Mercedes și un Golf, la intersecția străzilor Lalelelor și Grigore Vieru

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Accident în Alba Iulia: Impact între un Mercedes și un Golf, la intersecția străzilor Lalelelor și Grigore Vieru

Un accident rutier s-a produs în seara zilei de joi, 1 octombrie 2026, în Alba Iulia. Este vorba de un impact violent între un Mercedes și un Golf. 

Petrecerea Divorțaților

„Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în municipiul Alba Iulia, strada Lalelelor.

In accident sunt 2 auto implicate, fără persoane încarcerate.

Forte alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 amb SAJ”, a transmis ISU Alba la ora 19.39.

Accidentul s-a produs la intersecția străzilor Lalelelor și Grigore Vieru.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Extindere a rețelei de gaz în comuna Unirea din Alba: Peste 7,4 kilometri de conducte. În ce stadiu este proiectul

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

1 octombrie 2026

De

Extindere a rețelei de gaz în comuna Unirea din Alba: Peste 7,4 kilometri de conducte. În ce stadiu este proiectul Primăria Comunei Unirea, din județul Alba, a lansat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) licitația pentru execuția rețelei inteligente de gaze naturale din satele Ciugudu de Jos și Ciugudu de Sus. Proiectul este finanțat […]

Citește mai mult

Curier Județean

Video | Muzica a răsunat în grădiniță! Copiii de la Grădinița nr. 9 din Alba Iulia au cântat alături de muzicianul Cosmin Buzgure

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 4 ore

în

1 octombrie 2026

De

Muzica a răsunat în grădiniță! Copiii de la Grădinița nr. 9 din Alba Iulia au cântat alături de muzicianul Cosmin Buzgure O zi plină de ritm, veselie și surprize muzicale pentru preșcolarii de la Grădinița cu Program Prelungit nr. 9, structură a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 13 din Alba Iulia. Cei mici au devenit, […]

Citește mai mult

Curier Județean

Incendiu la Veseuș: Focul a cuprins o anexă gospodărească

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

1 octombrie 2026

De

Incendiu la Veseuș: Focul a cuprins o anexă gospodărească Un incendiu s-a produs în după amiaza zilei de joi, 1 septembrie 2026, la Veseuș.  „Stația de pompieri Blaj intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în loc. Veseuș, UAT Jidvei. Din informațiile primite de la apelant incendiul se manifestă la o anexă gospodărească. Forțe alocate: 1 […]

Citește mai mult