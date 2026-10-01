Update Video | Accident în Alba Iulia: Impact între un Mercedes și un Golf, la intersecția străzilor Lalelelor și Grigore Vieru
Accident în Alba Iulia: Impact între un Mercedes și un Golf, la intersecția străzilor Lalelelor și Grigore Vieru
Un accident rutier s-a produs în seara zilei de joi, 1 octombrie 2026, în Alba Iulia. Este vorba de un impact violent între un Mercedes și un Golf.
„Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în municipiul Alba Iulia, strada Lalelelor.
In accident sunt 2 auto implicate, fără persoane încarcerate.
Forte alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 amb SAJ”, a transmis ISU Alba la ora 19.39.
Accidentul s-a produs la intersecția străzilor Lalelelor și Grigore Vieru.
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