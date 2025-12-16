VIDEO | Gino lansează un Christmas Medley: Patru interpretări elegante ale unora dintre cele mai îndrăgite cântece de Crăciun

Gino lansează un Christmas Medley: Patru interpretări elegante ale unora dintre cele mai îndrăgite cântece de Crăciun

Gino lansează anul acesta un medley de Crăciun, după cele două albume apreciate de colinde tradiționale românești. Printre interpretările de pe medley-ul recent se regăsesc: White Christmas, Let It Snow, Santa Claus Is Coming to Town și Little Drummer Boy.

Medley-ul, intitulat Classic Carols, reunește patru interpretări elegante ale unora dintre cele mai îndrăgite cântece de Crăciun: White Christmas, Let It Snow, Santa Claus Is Coming to Town și Little Drummer Boy.

Vocea caldă a lui Gino și producția modernă crează o atmosferă festivă și nostalgică, perfectă pentru sezonul de iarnă.

,,Ideea de imprima cele patru cântece internaționale a venit în luna octombrie a acestui an, după o discuție cu producătorul muzical Tudor Marciu, la Moving Records, idee care s-a și materializat în luna noiembrie, lansarea fiind programată pentru luna decembrie.

Sunt fericit, e un vis al meu împlinit și totodată o provocare, deoarece sunt cunoscut publicului pentru colindele și cântecele de Crăciun românești. Vă doresc Sărbători fericite și să vă bucurați de acest medley! Este pentru voi, din toată inima!”, a transmis Gino.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI