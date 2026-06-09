VIDEO | Gala Premiilor „Școala Ardeleană” în Educație la Alba Iulia: Rezultate deosebite obținute de elevii din județul Alba la olimpiadele și concursurile școlare
Gala Premiilor „Școala Ardeleană” în Educație la Alba Iulia: Rezultate deosebite obținute de elevii din județul Alba la olimpiadele și concursurile școlare
Gala Premiilor „Școala Ardeleană” în Educație a avut loc astăzi, 9 iunie 2026, la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia.
În cadrul evenimentului, elevii din județul Alba care au obținut rezultate deosebite la olimpiade și concursuri școlare au fost recompensați de către Consiliul Județean Alba.
Gala Premiilor „Școala Ardeleană” în Educație la Alba Iulia 2026:
Elevi de 10
Nume/Prenume elev | Unitatea de învățământ | Localitatea
BODEA DENISA MARIA Colegiul Naţional „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA – NOTA 10 BAC
NEGURĂ DAMIAN TZARA ELENIA Colegiul Naţional „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ – NOTA 10 BAC
Secțiunea limbă și comunicare
Olimpiada școlară | Nume/Prenume elev |Unitatea de învățământ |Loc.|”Nume/Prenume cadru didactic” | „Rezultat etapa Naţională”
„OLIMPIADA LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ”
- MUCSI-AMARIȚEI FABIAN DENNIS Liceul German Sebeş COJOCARU MIOARA PREMIU SPECIAL
OLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ
- AOUN PAOLA ALEXANDRA Şcoala Gimn. „AVRAM IANCU” Alba Iulia MOCANU GLIGAN ANCA PREMIUL II
- GEANTĂ INGRID Colegiul Naţ. „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” Alba Iulia BĂDĂU GEORGETA MENȚIUNE SPECIALĂ
- GEANTĂ CARLA Șc. Gimn. „NICOLAE DRĂGAN” Galda de Jos PERȚA MIRELA NICOLETA MENȚIUNE SPECIALĂ
- PURDA ROBERT Liceul “DR. LAZĂR CHIRILĂ” Baia de Arieş TOLCA ELENA ALINA PREMIUL SPECIAL
- ZANCA ALEXANDRA MARIA Colegiul Naţ. „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” Alba Iulia RUSU SOFICA MENȚIUNE SPECIALĂ
OLIMPIADA DE LIMBA GERMANĂ MODERNĂ
- GOȚIA BOGDAN NICOLAE Colegiul Naţ. „LUCIAN BLAGA” Sebeş ELEKES DANIELA NICOLETA PREMIUL II- Proiect
- MARIAN SOPHIE ELENA Colegiul Naţ. „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” Alba Iulia „RUSU PETRIANA /
- DAMIAN ELENA” PREMIUL III-Proiec
- ZGÂRDEA IRINA Colegiul Naţ. „LUCIAN BLAGA” Sebeş MUCENICU ADINA PREMIUL III-Proiect
OLIMPIADA DE LIMBA RROMANI MATERNA
- NUȚA VALENTINA ANCA IOANA Colegiul Naţ. „INOCHENTIE MICU CLAIN” Blaj „PETACA IONUȚ VALENTIN” PREMIUL II
OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
- ADAM ECATERINA Colegiul Naţ. „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” Alba Iulia BUSUIOC CARMEN PREMIUL SPECIAL
- BIZĂU ROXANA GEORGIANA Colegiul Naţ. Militar „MIHAI VITEAZUL” Alba Iulia MIRCEA COSMINA PREMIU SPECIAL
- MICLEA ROBERTA ANDRADA Colegiul Naţ. „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” Alba Iulia MARINCAȘ MARINELA PREMIU SPECIAL
OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ pentru şcoli/secţii cu predare în limbile minorităţilor şi pentru românii din diaspora
- BALÁZS ANTONIA Colegiul Naţ. „BETHLEN GÁBOR” Aiud POPA ANA-MARIA PREMIU SPECIAL
- KEREKES NORBERT MIHALYColegiul Naţ. „BETHLEN GÁBOR” AiudPREMIU SPECIAL
- LAKATOS ANA MARIA Colegiul Naţ. „BETHLEN GÁBOR” Aiud MENȚIUNE
- MIHALIK CSILLA ANNA Colegiul Naţ. „BETHLEN GÁBOR” Aiud PREMIU SPECIAL
- TAMÁS INGRID LEILLA Colegiul Naţ. „BETHLEN GÁBOR” Aiud PREMIU SPECIAL
- BOGDAN DAVID Liceul Teologic Romano-Catolic „GMGK” Alba Iulia DIMITRIU LIGIA VALERIA PREMIU SPECIAL
- CAPĂTĂ ANA Liceul German Sebeş „BĂDESCU
- LACRIMA-JOHANNA ” PREMIU SPECIAL
- TRUȚA ALISA OANA ANTONIA Liceul German Sebeş PREMIUL III
- VLAD ANA Liceul German Sebeş PREMIU SPECIAL
- MUCSI-AMARIȚEI FABIAN DENNIS Liceul German Sebeş COJOCARU MIOARA PREMIU SPECIAL
- RĂULEA DARIUS Liceul German Sebeş PREMIU SPECIAL
OLIMPIADA DE LIMBI CLASICE:
- Greacă Veche, Latină Dan Rian-Constantin Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Simion Ștefan” Alba Iulia Rîșteiu Angela Mențiune / Medalie de Argint
- Greacă Veche, Latină Nicula Gabriel-Mihai Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Simion Ștefan” Alba Iulia Medalie de Bronz
- Greacă Veche, Latină Pîclișan Ioan Cristian Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Simion Ștefan” Alba Iulia Medalie de Bronz
- Greacă Veche, Latină Vlăzan Andrei Ioan Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Simion Ștefan” Alba Iulia Premiul II / Medalie de Aur
- Greacă Veche, Latină Rusu Efrem Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Simion Ștefan” Alba Iulia Popa Gheorghe Mențiune / Medalie de Argint
- Greacă Veche, Latină Țuchel Ioan Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Simion Ștefan” Alba Iulia Medalie de Bronz
Olimpiada de Limbi Romanice
- Limbi Romanice: Italiană Buontempo Andrea Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia Pregătire individuală Mențiune
- Limbi Romanice: Italiană Gîngioveanu Victoria Sofia Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia Pregătire individuală Premiul I
- Limbi Romanice: Italiană Pop Noemi Elena Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia Pregătire individuală Mențiune
OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURĂ MAGHIARĂ MATERNĂ „MIKES KELEMEN”
- Limba și Literatura Maghiară Maternă Máthé Zsejke Colegiul Național „Bethlen Gábor” Aiud
Secțiunea Matematică, informatică şi ştiinţe
Astronomie și Astrofizică
- Popa Vlad-Petru Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia Negucioiu Constantin Mențiune M.E.C., Premiul Special Universitatea de Vest Timișoara, Medalie de Argint S.S.M.R. și SRF (Calificat în Lotul Lărgit)
OLIMPIADA DE BIOLOGIE
- Biologie Televka Ioan Alexandru CEX Alba / Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia Todoran Simona / Pașca Adriana Premiu Special (M.E.C.)
OLIMPIADA DE FIZICĂ
Fizică Bistrae Bogdan Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia Negucioiu Constantin Diplomă de Onoare (SRF)
Fizică Krișan-Truța Ioana-Mihaela Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia Nespecificat Medalie de Bronz (SRF)
Fizică Popa Vlad-Petru Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia Nespecificat Mențiune (M.E.C.) / Medalie de Argint (S.R.F.)
Fizică Fleșer Miruna Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia Olinca Alexandrinap Premiul III
Fizică Răchieriu Andrei Școala Gimnazială „Avram Iancu” / CEX Alba Alba Iulia Chiș Anda Claudia / Maierescu Mariana Diplomă de Onoare (SRF)
Fizică Todoca Toma Andrei Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia Pop Antonia Diplomă de Onoare (SRF)
OLIMPIADA DE INFORMATICĂ
- Informatica Dobra Victor-Ioan Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș Lebădă Monica / Muntean Marius Mențiune + Medalie de Argint
OLIMPIADA DE INFORMATICĂ APLICATĂ
- Informatică Aplicată – AcadNet Bințințan Vlad Cosmin Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia Palcu Carmen Mențiune + Medalie de Argint
OLIMPIADA DE MATEMATICĂ
Matematică Joldeș Petru Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia Bologa Maria-Teodora Medalie de Bronz
Matematică Pițu Eduard Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia Rusu Valentina Premiul I + Medalie de Aur
Matematică Udrea Natalia Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș Mihu Anca Mențiune de Onoare
OLIMPIADA DE MATEMATICĂ PENTRU ȘCOLILE/SECŢIILE
- Matematică (Secție Maghiară) Gabor Farkas-Ferenc Colegiul Național „Bethlen Gábor” Aiud Kiss Erika Premiul II (Premiul I)
OLIMPIADA DE TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
- Tehnologia Informației Dan Ioan Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș Drăguș Daniela Medalie de Bronz
- Tehnologia Informației Toader Mihai – Paul Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud Iancu Alina Marieta Premiul III + Medalie de Aur
OLIMPIADA NAȚIONALĂ – ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII – DOMENIUL INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE
- Tehnologii – Industrie Textilă Andor Debora Alexandra Liceul Tehnologic Sebeș Sebeș Maniu Daniela Mălina / Cîmpean Didina Premiul III
Secțiunea OM şi societate
OLIMPIADA DE GEOGRAFIE
- Geografie Costea Carina Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia Todoran Fer Monica / Apolzan Cosmin Premiul Special
- Geografie David Dragoș Nicolae Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni Filip Anda Premiul Special
- Geografie Gurghian Denis-Răzvan Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Simion Ștefan” Alba Iulia Benicean Eugen Premiul Special
- Geografie Ștef Cristian Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș Ștef Vasile Premiul Special
- Geografie Toader Mihai-Paul Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud Costea Leontin Premiul Special
OLIMPIADA DE ISTORIE
- Istorie Codrea Irina Rita Școala Gimnazială „Singidava” Cugir Andrei Irina Mențiune
- Istorie Pop Miruna Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Simion Ștefan” Alba Iulia Teompa Aviu Ștefan Mențiune
OLIMPIADA DE PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ
- Pregătire Sportivă Teoretică Inel Ana Sara Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia Muntean Alina Cornelia Mențiune
OLIMPIADA DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE (Sociologie)
- Științe Socio-Umane (Sociologie) Hada Robert Florin Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia Moldovan Dumitru Premiul Special
- Științe Socio-Umane (Sociologie) Raiu Cristina Paula Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Simion Ștefan” Alba Iulia Coconu Laurențiu Mențiune
Secțiunea Religii
OLIMPIADA DE RELIGIE – Cultul Baptist
- Religie – Cultul Baptist Guler Daniel-Emanuel Colegiul Național „David Prodan” Cugir Guler Sorin-Adrian Premiul III
OLIMPIADA DE RELIGIE – Cultul Greco-Catolic
- Religie – Cultul Greco-Catolic Cozac Eta Florina Liceul Teologic Greco-Catolic „Sf. Vasile cel Mare” Blaj Avram Rodica Premiul Special
- Religie – Cultul Greco-Catolic Moga Ianis-Alexandru Liceul Teologic Greco-Catolic „Sf. Vasile cel Mare” Blaj Nespecificat Mențiune
- Religie – Cultul Greco-Catolic Hususan Nerea-Maria Liceul Teologic Greco-Catolic „Sf. Vasile cel Mare” Blaj Nespecificat Premiul III
- Religie – Cultul Greco-Catolic Hrișcă Paul Mihail Liceul Teologic Greco-Catolic „Sf. Vasile cel Mare” Blaj Gherman Alexandru Paul Premiul II
OLIMPIADA DE RELIGIE – Cultul Ortodox
- Religie – Cultul Ortodox Beleiu Denisa-Sorina Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia Oprean Ancuța-Laura Premiul III
- Religie – Cultul Ortodox Pușcău Maria Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia Nespecificat Premiul Special
- Religie – Cultul Ortodox Cârjean Andreea Maria Școala Gimnazială „Singidava” Cugir Pascal Daniela Mariana Mențiune
- Religie – Cultul Ortodox Codrea Irina Rita Școala Gimnazială „Singidava” Cugir Nespecificat Mențiune
- Religie – Cultul Ortodox Cetean Tudor Gabriel Școala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia Florea Simona Premiul Special
- Religie – Cultul Ortodox Crișan Dragoș Leonardo Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia Pregătire individuală Premiul II
- Religie – Cultul Ortodox Jipa Francesco Sorinel Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia Avram Bogdan-Laurențiu Mențiune
- Religie – Cultul Ortodox Joldeș Matei Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia Ciorea Constantin Mențiune
- Religie – Cultul Ortodox Joldeș Petru Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia Nespecificat Premiul I
- Religie – Cultul Ortodox Orlea Cristian Ștefan Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia Nistor Ioan Premiul Special
- Religie – Cultul Ortodox Vintilă Ioan Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj Borșan Mariana Premiul Special
OLIMPIADA DE RELIGIE – Romano catolic
- Religie – Romano-Catolic (lb. maghiară) Csiki Ervin Liceul Teologic Romano-Catolic „GMGK” Alba Iulia Pasca Szilard Mențiune
- Religie – Romano-Catolic (lb. maghiară) Varga Istvan Liceul Teologic Romano-Catolic „GMGK” Alba Iulia Nespecificat Premiul II
- Religie – Romano-Catolic (lb. maghiară) Konrad Mihaly Liceul Teologic Romano-Catolic „GMGK” Alba Iulia Farkas Ervin Premiul II
- Religie – Romano-Catolic (lb. maghiară) Rakosi Arnold Levente Liceul Teologic Romano-Catolic „GMGK” Alba Iulia Kovacs Jozsef Premiul I
- Religie – Romano-Catolic (lb. română) Iacobhazi Maria-Teodora Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia Nistor Ioan Mențiune
OLIMPIADA DE RELIGIE – seminarii şi licee teologice ortodoxe
- Religie – Licee Teologice Ortodoxe Breazu Iulian Darius Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Simion Ștefan” Alba Iulia Pintea Eugen Mănuț Premiul I
Secțiunea Arte
- Arte Vizuale, Arhitectură și Istoria Artelor Bințințan Tudor Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia Pop Cristina Premiul III
- Arte Vizuale, Arhitectură și Istoria Artelor Fleșer Miruna Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia Olinca Alexandrina Premiul III
- Arte Vizuale, Arhitectură și Istoria Artelor Moldovan Estera Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia Dragoman Cosmin Mențiune
- Muzică – Interpretare Instrumentală Almășan Mihai Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia Roșiu Mihaela Premiul Special
- Muzică – Interpretare Instrumentală Bulac Andrei Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia Roșiu Mihaela / Pârjol Ovidiu Premiul II
- Muzică – Interpretare Instrumentală Tudor David Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia Tudor Dragoș Premiul II
- Muzică – Interp. Instrumentală, Vocală și Studii Teoretice Alb Anamaria Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia Craiu Teodora Premiul III
- Muzică – Interp. Instrumentală, Vocală și Studii Teoretice Burde Eliana Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia Trif Aurelian / Nagy Sixtine Premiul III
- Muzică – Interp. Instrumentală, Vocală și Studii Teoretice Geogean Sergiu Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia Nespecificat Premiul III
- Muzică – Interp. Instrumentală, Vocală și Studii Teoretice Cleja Ionuț Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia Oltean Alin / Paul Oliviu Nicolae Premiul II
- Muzică – Interp. Instrumentală, Vocală și Studii Teoretice Constantinescu Felix Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia Simion Cecilia Mențiune
- Muzică – Interp. Instrumentală, Vocală și Studii Teoretice Ispas Diana Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia Rusan Roxana / Pârjol Lilia Premiu Special
- Muzică – Interp. Instrumentală, Vocală și Studii Teoretice Pașca Petra Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia Damian Emma Premiul II
- Muzică – Interp. Instrumentală, Vocală și Studii Teoretice Pop Cătălin Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia Clamba Darius Mențiune
- Muzică – Interp. Instrumentală, Vocală și Studii Teoretice Zaharie Amalia Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia Bereczki Mihaela Premiu Special
Secțiunea Creativitate
- Interdisciplinară „Cultură și Spiritualitate Românească” Beleiu Denisa-Sorina Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia Oprean Ancuța Laura / Marincaș Marinela Premiul Special
- Interdisciplinară „Cultură și Spiritualitate Românească” Chelarescu Theodora-Maria Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj Simu Carmen-Mariana / Borșan Mariana Mențiune
- Interdisciplinară „Cultură și Spiritualitate Românească” Leterna Luca Școala Gimnazială „Nicodim Ganea” Bistra Vîrtan Mariana Simona / Miheț Elena Premiul Special
- Interdisciplinară „Cultură și Spiritualitate Românească” Orlea Cristian Ștefan Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia Nistor Ioan / Mircea Cosmina Premiul Special
- Interdisciplinară „Cultură și Spiritualitate Românească” Trifa Irina Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni Barbu Adriana / Trînc Sofia Premiul I
- Interdisciplinară „Cultură și Spiritualitate Românească” Triff Tania Ștefania Școala Gimnazială Nr. 3 Cugir Igna Daniela / Sgubea Luminița Premiul Special
- Argumentare, Dezbatere și Gândire Critică „Tinerii Dezbat” Moga Victoria Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia Marincaș Marinela Mențiune
Creativitate Științifică Drăgan Maria-Emilia Școala Gimnazială „Singidava” Cugir Predescu Stela Mențiune M.E.C. + Medalia de Argint (Soc. Științifică Cygnus & Univ. Suceava)
- Creativitate Științifică Țîrlea Maria-Ioana Școala Gimnazială „Singidava” Cugir Predescu Stela Mențiune M.E.C. + Medalia de Argint (Soc. Științifică Cygnus & Univ. Suceava)
- Creativitate Științifică – Științe Fundamentale (Juniori) Lațiu Sara-Flavia Școala Gimnazială „Singidava” Cugir Predescu Stela Premiul III M.E.C. + Medalia de Aur (Soc. Științifică Cygnus & Univ. Suceava)
- Creativitate Științifică – Științe Fundamentale (Juniori) Niculaș Vladimir Școala Gimnazială „Singidava” Cugir Predescu Stela Premiul III M.E.C. + Medalia de Aur (Soc. Științifică Cygnus & Univ. Suceava)
- Creativitate Științifică – Tehnologia Informației (Seniori) Marc Constantin-Vlad Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni Berindeie Nicolae Virgil Premiul Special „In Memoriam Grigore Moisil” (Soc. Științifică Cygnus & Univ. Suceava)
- Creativitate Științifică – Tehnologia Informației (Seniori) Petruța Adrian-Vasile Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni Berindeie Nicolae Virgil Premiul Special „In Memoriam Grigore Moisil” (Soc. Științifică Cygnus & Univ. Suceava)
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