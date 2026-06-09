VIDEO | Gala Premiilor „Școala Ardeleană” în Educație la Alba Iulia: Rezultate deosebite obținute de elevii din județul Alba la olimpiadele și concursurile școlare

Gala Premiilor „Școala Ardeleană” în Educație la Alba Iulia: Rezultate deosebite obținute de elevii din județul Alba la olimpiadele și concursurile școlare

Gala Premiilor „Școala Ardeleană” în Educație a avut loc astăzi, 9 iunie 2026, la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia.

În cadrul evenimentului, elevii din județul Alba care au obținut rezultate deosebite la olimpiade și concursuri școlare au fost recompensați de către Consiliul Județean Alba.

Gala Premiilor „Școala Ardeleană” în Educație la Alba Iulia 2026:

Elevi de 10

Nume/Prenume elev | Unitatea de învățământ | Localitatea

BODEA DENISA MARIA Colegiul Naţional „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA – NOTA 10 BAC

NEGURĂ DAMIAN TZARA ELENIA Colegiul Naţional „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ – NOTA 10 BAC

Secțiunea limbă și comunicare

Olimpiada școlară | Nume/Prenume elev |Unitatea de învățământ |Loc.|”Nume/Prenume cadru didactic” | „Rezultat etapa Naţională”

„OLIMPIADA LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ”

MUCSI-AMARIȚEI FABIAN DENNIS Liceul German Sebeş COJOCARU MIOARA PREMIU SPECIAL

OLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ

AOUN PAOLA ALEXANDRA Şcoala Gimn. „AVRAM IANCU” Alba Iulia MOCANU GLIGAN ANCA PREMIUL II

GEANTĂ INGRID Colegiul Naţ. „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” Alba Iulia BĂDĂU GEORGETA MENȚIUNE SPECIALĂ

GEANTĂ CARLA Șc. Gimn. „NICOLAE DRĂGAN” Galda de Jos PERȚA MIRELA NICOLETA MENȚIUNE SPECIALĂ

PURDA ROBERT Liceul “DR. LAZĂR CHIRILĂ” Baia de Arieş TOLCA ELENA ALINA PREMIUL SPECIAL

ZANCA ALEXANDRA MARIA Colegiul Naţ. „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” Alba Iulia RUSU SOFICA MENȚIUNE SPECIALĂ

OLIMPIADA DE LIMBA GERMANĂ MODERNĂ

GOȚIA BOGDAN NICOLAE Colegiul Naţ. „LUCIAN BLAGA” Sebeş ELEKES DANIELA NICOLETA PREMIUL II- Proiect

MARIAN SOPHIE ELENA Colegiul Naţ. „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” Alba Iulia „RUSU PETRIANA /

DAMIAN ELENA” PREMIUL III-Proiec

ZGÂRDEA IRINA Colegiul Naţ. „LUCIAN BLAGA” Sebeş MUCENICU ADINA PREMIUL III-Proiect

OLIMPIADA DE LIMBA RROMANI MATERNA

NUȚA VALENTINA ANCA IOANA Colegiul Naţ. „INOCHENTIE MICU CLAIN” Blaj „PETACA IONUȚ VALENTIN” PREMIUL II

OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

ADAM ECATERINA Colegiul Naţ. „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” Alba Iulia BUSUIOC CARMEN PREMIUL SPECIAL

BIZĂU ROXANA GEORGIANA Colegiul Naţ. Militar „MIHAI VITEAZUL” Alba Iulia MIRCEA COSMINA PREMIU SPECIAL

MICLEA ROBERTA ANDRADA Colegiul Naţ. „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” Alba Iulia MARINCAȘ MARINELA PREMIU SPECIAL

OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ pentru şcoli/secţii cu predare în limbile minorităţilor şi pentru românii din diaspora

BALÁZS ANTONIA Colegiul Naţ. „BETHLEN GÁBOR” Aiud POPA ANA-MARIA PREMIU SPECIAL

KEREKES NORBERT MIHALYColegiul Naţ. „BETHLEN GÁBOR” AiudPREMIU SPECIAL

LAKATOS ANA MARIA Colegiul Naţ. „BETHLEN GÁBOR” Aiud MENȚIUNE

MIHALIK CSILLA ANNA Colegiul Naţ. „BETHLEN GÁBOR” Aiud PREMIU SPECIAL

TAMÁS INGRID LEILLA Colegiul Naţ. „BETHLEN GÁBOR” Aiud PREMIU SPECIAL

BOGDAN DAVID Liceul Teologic Romano-Catolic „GMGK” Alba Iulia DIMITRIU LIGIA VALERIA PREMIU SPECIAL

CAPĂTĂ ANA Liceul German Sebeş „BĂDESCU

LACRIMA-JOHANNA ” PREMIU SPECIAL

TRUȚA ALISA OANA ANTONIA Liceul German Sebeş PREMIUL III

VLAD ANA Liceul German Sebeş PREMIU SPECIAL

MUCSI-AMARIȚEI FABIAN DENNIS Liceul German Sebeş COJOCARU MIOARA PREMIU SPECIAL

RĂULEA DARIUS Liceul German Sebeş PREMIU SPECIAL

OLIMPIADA DE LIMBI CLASICE:

Greacă Veche, Latină Dan Rian-Constantin Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Simion Ștefan” Alba Iulia Rîșteiu Angela Mențiune / Medalie de Argint

Greacă Veche, Latină Nicula Gabriel-Mihai Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Simion Ștefan” Alba Iulia Medalie de Bronz

Greacă Veche, Latină Pîclișan Ioan Cristian Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Simion Ștefan” Alba Iulia Medalie de Bronz

Greacă Veche, Latină Vlăzan Andrei Ioan Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Simion Ștefan” Alba Iulia Premiul II / Medalie de Aur

Greacă Veche, Latină Rusu Efrem Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Simion Ștefan” Alba Iulia Popa Gheorghe Mențiune / Medalie de Argint

Greacă Veche, Latină Țuchel Ioan Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Simion Ștefan” Alba Iulia Medalie de Bronz

Olimpiada de Limbi Romanice

Limbi Romanice: Italiană Buontempo Andrea Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia Pregătire individuală Mențiune

Limbi Romanice: Italiană Gîngioveanu Victoria Sofia Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia Pregătire individuală Premiul I

Limbi Romanice: Italiană Pop Noemi Elena Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia Pregătire individuală Mențiune

OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURĂ MAGHIARĂ MATERNĂ „MIKES KELEMEN”

Limba și Literatura Maghiară Maternă Máthé Zsejke Colegiul Național „Bethlen Gábor” Aiud

Secțiunea Matematică, informatică şi ştiinţe

Astronomie și Astrofizică

Popa Vlad-Petru Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia Negucioiu Constantin Mențiune M.E.C., Premiul Special Universitatea de Vest Timișoara, Medalie de Argint S.S.M.R. și SRF (Calificat în Lotul Lărgit)

OLIMPIADA DE BIOLOGIE

Biologie Televka Ioan Alexandru CEX Alba / Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia Todoran Simona / Pașca Adriana Premiu Special (M.E.C.)

OLIMPIADA DE FIZICĂ

Fizică Bistrae Bogdan Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia Negucioiu Constantin Diplomă de Onoare (SRF)

Fizică Krișan-Truța Ioana-Mihaela Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia Nespecificat Medalie de Bronz (SRF)

Fizică Popa Vlad-Petru Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia Nespecificat Mențiune (M.E.C.) / Medalie de Argint (S.R.F.)

Fizică Fleșer Miruna Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia Olinca Alexandrinap Premiul III

Fizică Răchieriu Andrei Școala Gimnazială „Avram Iancu” / CEX Alba Alba Iulia Chiș Anda Claudia / Maierescu Mariana Diplomă de Onoare (SRF)

Fizică Todoca Toma Andrei Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia Pop Antonia Diplomă de Onoare (SRF)

OLIMPIADA DE INFORMATICĂ

Informatica Dobra Victor-Ioan Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș Lebădă Monica / Muntean Marius Mențiune + Medalie de Argint

OLIMPIADA DE INFORMATICĂ APLICATĂ

Informatică Aplicată – AcadNet Bințințan Vlad Cosmin Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia Palcu Carmen Mențiune + Medalie de Argint

OLIMPIADA DE MATEMATICĂ

Matematică Joldeș Petru Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia Bologa Maria-Teodora Medalie de Bronz

Matematică Pițu Eduard Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia Rusu Valentina Premiul I + Medalie de Aur

Matematică Udrea Natalia Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș Mihu Anca Mențiune de Onoare

OLIMPIADA DE MATEMATICĂ PENTRU ȘCOLILE/SECŢIILE

Matematică (Secție Maghiară) Gabor Farkas-Ferenc Colegiul Național „Bethlen Gábor” Aiud Kiss Erika Premiul II (Premiul I)

OLIMPIADA DE TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

Tehnologia Informației Dan Ioan Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș Drăguș Daniela Medalie de Bronz

Tehnologia Informației Toader Mihai – Paul Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud Iancu Alina Marieta Premiul III + Medalie de Aur

OLIMPIADA NAȚIONALĂ – ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII – DOMENIUL INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE

Tehnologii – Industrie Textilă Andor Debora Alexandra Liceul Tehnologic Sebeș Sebeș Maniu Daniela Mălina / Cîmpean Didina Premiul III

Secțiunea OM şi societate

OLIMPIADA DE GEOGRAFIE

Geografie Costea Carina Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia Todoran Fer Monica / Apolzan Cosmin Premiul Special

Geografie David Dragoș Nicolae Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni Filip Anda Premiul Special

Geografie Gurghian Denis-Răzvan Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Simion Ștefan” Alba Iulia Benicean Eugen Premiul Special

Geografie Ștef Cristian Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș Ștef Vasile Premiul Special

Geografie Toader Mihai-Paul Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud Costea Leontin Premiul Special

OLIMPIADA DE ISTORIE

Istorie Codrea Irina Rita Școala Gimnazială „Singidava” Cugir Andrei Irina Mențiune

Istorie Pop Miruna Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Simion Ștefan” Alba Iulia Teompa Aviu Ștefan Mențiune

OLIMPIADA DE PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ

Pregătire Sportivă Teoretică Inel Ana Sara Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia Muntean Alina Cornelia Mențiune

OLIMPIADA DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE (Sociologie)

Științe Socio-Umane (Sociologie) Hada Robert Florin Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia Moldovan Dumitru Premiul Special

Științe Socio-Umane (Sociologie) Raiu Cristina Paula Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Simion Ștefan” Alba Iulia Coconu Laurențiu Mențiune

Secțiunea Religii

OLIMPIADA DE RELIGIE – Cultul Baptist

Religie – Cultul Baptist Guler Daniel-Emanuel Colegiul Național „David Prodan” Cugir Guler Sorin-Adrian Premiul III

OLIMPIADA DE RELIGIE – Cultul Greco-Catolic

Religie – Cultul Greco-Catolic Cozac Eta Florina Liceul Teologic Greco-Catolic „Sf. Vasile cel Mare” Blaj Avram Rodica Premiul Special

Religie – Cultul Greco-Catolic Moga Ianis-Alexandru Liceul Teologic Greco-Catolic „Sf. Vasile cel Mare” Blaj Nespecificat Mențiune

Religie – Cultul Greco-Catolic Hususan Nerea-Maria Liceul Teologic Greco-Catolic „Sf. Vasile cel Mare” Blaj Nespecificat Premiul III

Religie – Cultul Greco-Catolic Hrișcă Paul Mihail Liceul Teologic Greco-Catolic „Sf. Vasile cel Mare” Blaj Gherman Alexandru Paul Premiul II

OLIMPIADA DE RELIGIE – Cultul Ortodox

Religie – Cultul Ortodox Beleiu Denisa-Sorina Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia Oprean Ancuța-Laura Premiul III

Religie – Cultul Ortodox Pușcău Maria Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia Nespecificat Premiul Special

Religie – Cultul Ortodox Cârjean Andreea Maria Școala Gimnazială „Singidava” Cugir Pascal Daniela Mariana Mențiune

Religie – Cultul Ortodox Codrea Irina Rita Școala Gimnazială „Singidava” Cugir Nespecificat Mențiune

Religie – Cultul Ortodox Cetean Tudor Gabriel Școala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia Florea Simona Premiul Special

Religie – Cultul Ortodox Crișan Dragoș Leonardo Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia Pregătire individuală Premiul II

Religie – Cultul Ortodox Jipa Francesco Sorinel Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia Avram Bogdan-Laurențiu Mențiune

Religie – Cultul Ortodox Joldeș Matei Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia Ciorea Constantin Mențiune

Religie – Cultul Ortodox Joldeș Petru Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia Nespecificat Premiul I

Religie – Cultul Ortodox Orlea Cristian Ștefan Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia Nistor Ioan Premiul Special

Religie – Cultul Ortodox Vintilă Ioan Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj Borșan Mariana Premiul Special

OLIMPIADA DE RELIGIE – Romano catolic

Religie – Romano-Catolic (lb. maghiară) Csiki Ervin Liceul Teologic Romano-Catolic „GMGK” Alba Iulia Pasca Szilard Mențiune

Religie – Romano-Catolic (lb. maghiară) Varga Istvan Liceul Teologic Romano-Catolic „GMGK” Alba Iulia Nespecificat Premiul II

Religie – Romano-Catolic (lb. maghiară) Konrad Mihaly Liceul Teologic Romano-Catolic „GMGK” Alba Iulia Farkas Ervin Premiul II

Religie – Romano-Catolic (lb. maghiară) Rakosi Arnold Levente Liceul Teologic Romano-Catolic „GMGK” Alba Iulia Kovacs Jozsef Premiul I

Religie – Romano-Catolic (lb. română) Iacobhazi Maria-Teodora Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia Nistor Ioan Mențiune

OLIMPIADA DE RELIGIE – seminarii şi licee teologice ortodoxe

Religie – Licee Teologice Ortodoxe Breazu Iulian Darius Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Simion Ștefan” Alba Iulia Pintea Eugen Mănuț Premiul I

Secțiunea Arte

Arte Vizuale, Arhitectură și Istoria Artelor Bințințan Tudor Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia Pop Cristina Premiul III

Arte Vizuale, Arhitectură și Istoria Artelor Fleșer Miruna Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia Olinca Alexandrina Premiul III

Arte Vizuale, Arhitectură și Istoria Artelor Moldovan Estera Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia Dragoman Cosmin Mențiune

Muzică – Interpretare Instrumentală Almășan Mihai Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia Roșiu Mihaela Premiul Special

Muzică – Interpretare Instrumentală Bulac Andrei Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia Roșiu Mihaela / Pârjol Ovidiu Premiul II

Muzică – Interpretare Instrumentală Tudor David Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia Tudor Dragoș Premiul II

Muzică – Interp. Instrumentală, Vocală și Studii Teoretice Alb Anamaria Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia Craiu Teodora Premiul III

Muzică – Interp. Instrumentală, Vocală și Studii Teoretice Burde Eliana Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia Trif Aurelian / Nagy Sixtine Premiul III

Muzică – Interp. Instrumentală, Vocală și Studii Teoretice Geogean Sergiu Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia Nespecificat Premiul III

Muzică – Interp. Instrumentală, Vocală și Studii Teoretice Cleja Ionuț Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia Oltean Alin / Paul Oliviu Nicolae Premiul II

Muzică – Interp. Instrumentală, Vocală și Studii Teoretice Constantinescu Felix Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia Simion Cecilia Mențiune

Muzică – Interp. Instrumentală, Vocală și Studii Teoretice Ispas Diana Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia Rusan Roxana / Pârjol Lilia Premiu Special

Muzică – Interp. Instrumentală, Vocală și Studii Teoretice Pașca Petra Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia Damian Emma Premiul II

Muzică – Interp. Instrumentală, Vocală și Studii Teoretice Pop Cătălin Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia Clamba Darius Mențiune

Muzică – Interp. Instrumentală, Vocală și Studii Teoretice Zaharie Amalia Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia Bereczki Mihaela Premiu Special

Secțiunea Creativitate

Interdisciplinară „Cultură și Spiritualitate Românească” Beleiu Denisa-Sorina Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia Oprean Ancuța Laura / Marincaș Marinela Premiul Special

Interdisciplinară „Cultură și Spiritualitate Românească” Chelarescu Theodora-Maria Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj Simu Carmen-Mariana / Borșan Mariana Mențiune

Interdisciplinară „Cultură și Spiritualitate Românească” Leterna Luca Școala Gimnazială „Nicodim Ganea” Bistra Vîrtan Mariana Simona / Miheț Elena Premiul Special

Interdisciplinară „Cultură și Spiritualitate Românească” Orlea Cristian Ștefan Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia Nistor Ioan / Mircea Cosmina Premiul Special

Interdisciplinară „Cultură și Spiritualitate Românească” Trifa Irina Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni Barbu Adriana / Trînc Sofia Premiul I

Interdisciplinară „Cultură și Spiritualitate Românească” Triff Tania Ștefania Școala Gimnazială Nr. 3 Cugir Igna Daniela / Sgubea Luminița Premiul Special

Argumentare, Dezbatere și Gândire Critică „Tinerii Dezbat” Moga Victoria Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia Marincaș Marinela Mențiune

Creativitate Științifică Drăgan Maria-Emilia Școala Gimnazială „Singidava” Cugir Predescu Stela Mențiune M.E.C. + Medalia de Argint (Soc. Științifică Cygnus & Univ. Suceava)

Creativitate Științifică Drăgan Maria-Emilia Școala Gimnazială „Singidava” Cugir Predescu Stela Mențiune M.E.C. + Medalia de Argint (Soc. Științifică Cygnus & Univ. Suceava) Creativitate Științifică Țîrlea Maria-Ioana Școala Gimnazială „Singidava” Cugir Predescu Stela Mențiune M.E.C. + Medalia de Argint (Soc. Științifică Cygnus & Univ. Suceava)

Creativitate Științifică – Științe Fundamentale (Juniori) Lațiu Sara-Flavia Școala Gimnazială „Singidava” Cugir Predescu Stela Premiul III M.E.C. + Medalia de Aur (Soc. Științifică Cygnus & Univ. Suceava)

Creativitate Științifică – Științe Fundamentale (Juniori) Niculaș Vladimir Școala Gimnazială „Singidava” Cugir Predescu Stela Premiul III M.E.C. + Medalia de Aur (Soc. Științifică Cygnus & Univ. Suceava)

Creativitate Științifică – Tehnologia Informației (Seniori) Marc Constantin-Vlad Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni Berindeie Nicolae Virgil Premiul Special „In Memoriam Grigore Moisil” (Soc. Științifică Cygnus & Univ. Suceava)

Creativitate Științifică – Tehnologia Informației (Seniori) Petruța Adrian-Vasile Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni Berindeie Nicolae Virgil Premiul Special „In Memoriam Grigore Moisil” (Soc. Științifică Cygnus & Univ. Suceava)

Secțiune Știri sub articolul principal

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