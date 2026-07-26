FOTO | Accident rutier la Sebeș: Două autoturisme s-au lovit pe Bulevardul Lucian Blaga
Accident rutier la Sebeș: Două autoturisme s-au lovit pe Bulevardul Lucian Blaga
Pompierii din Sebeș intervin duminică, 26 iulie 2026, pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe Bulevardul Lucian Blaga din Sebeș.
Conform ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în mun. Sebes, bd Lucian Blaga.
In accident sunt 2 autoturisme implicate, fără persoane încarcerate.
Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj de prim ajutor si 1 ambulanță SAJ.
FOTO: Arhivă (Rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Foto | 24 de ore de alergare pentru copiii cu autism: Doi tineri din Alba fac apel la solidaritate / „Împreună putem schimba viața unor copii”
24 de ore de alergare pentru copiii cu autism: Doi tineri din Alba fac apel la solidaritate / „Împreună putem schimba viața unor copii” Camelia Rotar și Denis-Ștefan Dan sunt doi dintre tinerii din Alba care vor participa la ediția 2026 a evenimentul sportiv cu scop caritabil „Autism24H”. În fiecare zi, există părinți care duc […]
Noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia: De ce este necesară reluarea procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor
Noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia: De ce este necesară reluarea procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor Pe ordinea de zi a ședinței ordinare de joi, 30 iulie 2026 a Consiliului Local Alba Iulia se regăsește și un proiect de hotărâre privind eluarea procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor Societății ”Alba […]
Asocierea dintre Alba Iulia și Ciugud pentru derularea transportului în comun: Ce se modifică și de ce
Asocierea dintre Alba Iulia și Ciugud pentru derularea transportului în comun: Ce se modifică și de ce Pe ordinea de zi a ședinței ordinare de joi, 30 iulie 2026 a Consiliului Local Alba Iulia se află și două proiecte de hotărâri referitoare la asocierea dintre municipiul Alba Iulia și comuna Ciugud pentru derularea transportului în […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Călin Georgescu, mesaj pentru agricultori: ,,Rămâneți stăpâni pe munca voastră”
Călin Georgescu, mesaj pentru agricultori: ,,Rămâneți stăpâni pe munca voastră” Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a fost întâmpinat...
PENSII 2026 | Cum să calculezi impozitul și contribuția la sănătate pentru pensii
PENSII 2026 | Cum să calculezi impozitul și contribuția la sănătate pentru pensii Pensionarii care încasează peste 3.000 de lei...
Știrea Zilei
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 26 iulie 2026. Condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 26 iulie 2026. Condițiile de înscriere la...
UPDATE FOTO | Accident rutier grav la Stremț: O persoană, încarcerată în urma impactului dintre două autoturisme
Accident rutier la Stremț: O persoană, posibil încarcerată în urma impactului dintre două autoturisme Un accident rutier a avut loc...
Curier Județean
FOTO | Accident rutier la Sebeș: Două autoturisme s-au lovit pe Bulevardul Lucian Blaga
Accident rutier la Sebeș: Două autoturisme s-au lovit pe Bulevardul Lucian Blaga Pompierii din Sebeș intervin duminică, 26 iulie 2026,...
Foto | 24 de ore de alergare pentru copiii cu autism: Doi tineri din Alba fac apel la solidaritate / „Împreună putem schimba viața unor copii”
24 de ore de alergare pentru copiii cu autism: Doi tineri din Alba fac apel la solidaritate / „Împreună putem...
Politică Administrație
Foto | Aquapark modern, la Alba Iulia, în zona șoselei de centură: Planul Urbanistic de Detaliu, la aprobare în Consiliul Local
Aquapark modern, la Alba Iulia, în zona șoselei de centură: Planul Urbanistic de Detaliu, la aprobare în Consiliul Local Un...
Video | Lucrare complexă de schimbare a canalizării pluviale cu descărcare în râu într-un oraș din Alba: „Când ploua tare, apa intra în curțile oamenilor”
Lucrare complexă de schimbare a canalizării pluviale cu descărcare în râu într-un oraș din Alba: „Când ploua tare, apa intra...
Opinii Comentarii
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie Unul dintre cei...
Mesaje de SFANTUL Ilie 2026. Urări, SMS-uri şi felicitări pe care le poţi transmite celor îşi serbează onomastica
Mesaje de Sfântul Ilie 2026 • Urări de Sfântul Ilie. SMS-uri şi felicitări de „la mulţi ani” pe care le...