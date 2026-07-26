Curier Județean

FOTO | Accident rutier la Sebeș: Două autoturisme s-au lovit pe Bulevardul Lucian Blaga

Bogdan Ilea

Publicat

acum 35 de minute

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Accident rutier la Sebeș: Două autoturisme s-au lovit pe Bulevardul Lucian Blaga

Pompierii din Sebeș intervin duminică, 26 iulie 2026, pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe Bulevardul Lucian Blaga din Sebeș.

Conform ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în mun. Sebes, bd Lucian Blaga. 

In accident sunt 2 autoturisme implicate, fără persoane încarcerate.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj de prim ajutor si 1 ambulanță SAJ.

FOTO: Arhivă (Rol ilustrativ)

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