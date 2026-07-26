Călin Georgescu, mesaj pentru agricultori: ,,Rămâneți stăpâni pe munca voastră”

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a fost întâmpinat de sute de susținători, duminică dimineața, la Târgul de la Călugăreni, din județul Giurgiu. Cu această ocazie, el a transmis un mesaj de susținere pentru agricultori și micii producători, subliniind importanța sprijinirii acestora.

„Să rămâneți stăpâni pe munca voastră. Cei care lucrați pământul, sunteți rădăcina vie a acestui neam. Ne faceți o cinste, hrănindu-ne cu rodul muncii voastre. Știu că sunteți copleșiți de acest regim neofanariot, de taxe și impozite nejustificate, de nedreptăți, de tot ce înseamnă greutățile vieții. Însă toate aceste necazuri nu trebuie să vă îngenuncheze, ci trebuie să ne unească, unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu. Nu uitați acest lucru! Unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu este cel mai important lucru. Să stăm împreună, să stăm alături, să stăm împreună pentru un destin nobil al acestei țări”, a spus Georgescu, conform Mediafax.

El a criticat clasa politică și a afirmat că statul ar trebui să ajute mai mult agicultorii.

„Dacă politica românească ar fi bazată pe valori creștine, micii producători nu ar fi umiliți, batjocoriți și chiar pedepsiți, ci ar fi respectați. Respect pentru micii producători! Respectul, să știți că vine din taxe foarte mici sau deloc, vine din subvenții consistente plătite la timp, vine din piețe țărănești deschise în toată țara, vine din apă accesibilă, din energie accesibilă, vine din depozite și centre care să strângă recolta voastră, centre de procesare, industrie de procesare în toată țara, în fiecare județ. Asta înseamnă respectul față de țăranul român, față de micii producători. Și plus de atât, statul să cumpere recoltele voastre și tot ce înseamnă produsele agricole la prețuri corecte. Iar hrana românească, hrana produsă în România, să ajungă în toată țara, la toată lumea, să ajungă în școli, în spitale, în cămine de bătrâni, în orfelinate, în armată, pentru că tot ce ne înconjoară este al nostru și este lăsat de bunul Dumnezeu. Nu renunțați încă o dată la pământul vostru și la munca voastră, pentru că munca este nobilă și pământul este lăsat de Dumnezeu, cu Dumnezeu înainte, permanent”, a mai spus Călin Georgescu.

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