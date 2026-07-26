PENSII 2026 | Cum să calculezi impozitul și contribuția la sănătate pentru pensii

Pensionarii care încasează peste 3.000 de lei pe lună pot datora, în anumite situații, atât contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), cât și impozitul pe venit, în funcție de cuantumul pensiei.

Cele două obligații fiscale sunt calculate și reținute automat de instituția care achită drepturile, astfel că beneficiarii primesc direct suma rămasă după aplicarea acestora, scrie Digi24.

Sumele reținute diferă în funcție de cuantumul pensiei, iar modul de calcul poate influența valoarea încasată lunar de fiecare beneficiar.

Potrivit Codului fiscal, impozitul pe veniturile din pensii este calculat prin reținere la sursă. Cu alte cuvinte, pensionarul nu trebuie să depună declarații și nici să achite personal această obligație fiscală. Calculul este făcut lunar de instituția care plătește pensia, iar suma datorată este reținută înainte ca banii să ajungă în contul beneficiarului, mai notează sursa citată.

Cota de impozit este de 10% și se aplică asupra venitului impozabil.

Începând cu veniturile aferente lunii august 2025, venitul impozabil se stabilește prin scăderea din pensia brută a sumei neimpozabile de 3.000 de lei și, dacă este cazul, a contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate este datorată numai pentru partea din pensie care depășește 3.000 de lei pe lună. Astfel, persoanele care încasează o pensie de cel mult 3.000 de lei nu plătesc CASS. Pentru suma care depășește acest plafon se aplică o cotă de 10%.

Calculul este simplu: CASS = (Pensia brută – 3.000 lei) × 10%.

Potrivit legislației în vigoare, obligația de plată a CASS pentru partea din pensie care depășește 3.000 de lei este prevăzută până la 31 decembrie 2027. Eventualele reguli aplicabile după această dată pot fi modificate printr-un act normativ ulterior.

Pentru o pensie brută de 6.300 de lei, contribuția la sănătate se calculează doar pentru suma care depășește plafonul neimpozabil. Baza de calcul pentru CASS este: 6.300 – 3.000 = 3.300 lei. Contribuția datorată este: 3.300 × 10% = 330 lei.

Ulterior se stabilește baza de calcul pentru impozit: 6.300 – 3.000 – 330 = 2.970 lei. Impozitul datorat este: 2.970 × 10% = 297 lei. În final, pensionarul va încasa pensia netă: 5.673 lei.

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