ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 26 iulie 2026. Condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituții publice din Alba anunță posturi vacante la data de 26 iulie 2026 și organizează concurs în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Primăria Horea organizează concurs pentru ocuparea unui post de asistent medical comunitar debutant (durata timpului de lucru 8 ore/zi, 40 ore/săptămână)

Condiții specifice:

– studii postliceale sanitare;

– certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R;

– vechime in specialitate: nu este cazul;

– adeverința de participare la concurs/exemen, eliberata de O.A.M.G.M.A.M.R;

– cunoștințe operare calculator: nivel minim;

– disponibilitate pentru prezență zilnică și deplasări pe raza comunei Horea, în vederea asigurării continuității serviciilor de asistență medicală comunitară;

– permis de conducere categoria B

Dosarul pentru înscriere la concurs se depune până în data de 05 august 2026 orele 12.00 la Secretarul comisiei de concurs din cadrul Primăriei Horea.

*Primăria Horea organizează concurs pentru ocuparea unui post de tehnician în asistență socială (durata timpului de lucru 8 ore/zi, 40 ore/săptămână)

Condiții specifice:

– Vechime în muncă: minim 5 ani;

– Constituie avantaj experiența profesională în implementarea și/sau derularea proiectelor finanțate din fonduri europene sau din alte surse de finanțare nerambursabilă, în special în domeniul serviciilor sociale.

– Constituie avantaj absolvirea unui curs de calificare profesională cu specializarea technician în asistență socială;

– Constituie avantaj domiciliul în UAT pentru care aplică;

– Studii de specialitate: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau master cu specializarea în asistenţă socială;

– Disponibilitate pentru deplasări;

– Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): Office, Excel, Word. Power Point – utilizator independent

Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

*competenţe de comunicare scrisă şi verbală, de relaţionare;

*abilităţi de lucru individual şi în echipă

*moralitate, corectitudine, deschidere şi flexibilitate în relaţiile interumane;

*perseverenţă, consecvenţă, abilităţi pentru munca în condiţii de stres, în situaţii de urgenţă sau ncprevăzute;atenţie la detalii

*abilităţi de analiză şi sinteză

*atitudine pozitivă, motivatoare;

*competenţe de integrare TIC în asistenţă socială

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până în 04.08.2026 inclusiv, ora 14.00, la sediul Primăriei Horea, la secretarul comisiei de concurs, Dl. Costea Gheorghe.

*Primăria Horea organizează concurs pentru ocuparea unui post de mediator școlar debutant (durata timpului de lucru 8 ore/zi, 40 ore/săptămână)

Condiții specifice:

– Constituie un avantaj absolvirea unui curs organizat în cadrul programelor Phare;

– Constituie avantaj domiciliul în UAT pentru care aplică;

– Disponibilitate pentru deplasări;

– Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): Office, Excel, Word, Power Point – utilizator independent

Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

*competențe de comunicare scrisă şi verbală, de relaționare;

*moralitate, corectitudine, deschidere și flexibilitate în relațiile interumane;

*perseverenţă, consecvenţă, abilităţi pentru munca în condiții de stres, în situaţii de urgenţă sau neprevăzute;

*analiza problemelor specifice mediului şcolar;

*atenție la detalii;

*atitudine pozitivă, motivatoare;

*competențe de integrare TIC în educație.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până în 04.08.2026 inclusiv, ora 12.00, la sediul Primăriei Horea, la secretarul comisiei de concurs.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Horea, județul Alba şi la secretarul comisiei de concurs, domnul Mateș Florin-Ciprian, e-mail: e-mail:[email protected], [email protected], telefon 0762670941.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi contractual vacante de medic specialist confirmat în specialitatea pediatrie cu normă întreagă, 7 ore/zi, 35 ore/săptămână, în cadrul UPU- perioadă nedeterminată.

Condiţiile specifice de participare la concurs:

– diplomă de licență în medicină;

– certificat de medic specialist în specialitatea pediatrie;

– vechime în specialitate: stagiu de rezidențiat terminat

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, B-dul Revoluției 1989, nr.23, Alba Iulia, și va consta în următoarele etape:

1. selecţia dosarelor pentru înscriere (A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin;

2. proba scrisă (proba B);

3. proba clinică sau practică în funcţie de specificul postului publicat la concurs (proba C).

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale:

– trei posturi contractual vacante cu normă întreagă, 7 ore/zi 35 ore/săptămână, de medic specialist confirmat în specialitatea medicină de urgență, în cadrul UPU – perioadă nedeterminată;

– doua posturi contractual vacante cu normă întreagă, 7 ore/zi 35 ore/săptămână, de medic rezident anul V confirmat în specialitatea medicină de urgență, în cadrul UPU- perioadă nedeterminată;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

a) Pentru medic specialist confirmat în specialitatea medicină de urgență

– diplomă de licență în medicină;

– certificat de medic specialist în specialitatea medicină de urgență;

– vechime în specialitate: stagiu de rezidențiat terminat.

b) Pentru medic rezident anul V confirmat în specialitatea medicină de urgență

– diplomă de licență în medicină;

– promovarea examenului de verificare a cunoștințelor prevăzute de curriculum de pregătire

aferent anului de formare;

– adeverință de confirmare ca medic rezident aflat în ultimul an de pregătire, confirmat în

specialitatea medicină de urgență

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia, B-dul Revoluției 1989, nr.23, Alba Iulia, și va consta în următoarele etape:

1. selecţia dosarelor pentru înscriere (A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin;

2. proba scrisă (proba B);

3. proba clinică sau practică în funcţie de specificul postului publicat la concurs (proba C).

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul aspitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Căminul pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuție:

1. Un post de FIZIOKINETOTERAPEUT debutant, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului asistență medicală – Cod COR 226401

Condiţii specifice de participare:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă, în ramura de știință (RSI): Medicină, Specializarea Balneo-fiziokinetoterapie și Recuperare;

– certificat de membru al Colegiului Fiziokinetoterapeuților;

– autorizaţie de liberă practică cu avizul anual pe anul în curs;

– asigurare de răspundere profesională (malpraxis);

– vechime în specialitatea studiilor necesară: nu se solicită.

Concursul constă din probă scrisă şi interviu.

2. Patru posturi de INFIRMIER/INFIRMIERĂ, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului asistenţă medicală – Cod COR 532103

Condiţii specifice de participare:

– studii: gimnaziale/medii;

– certificat de calificare infirmier(ă) organizat de furnizor autorizat de formare profesională;

– vechime în specialitate necesară: minimum 6 luni.

Concursul constă din probă practică şi interviu.

3. Un post de ASISTENT SOCIAL, gradul PRINCIPAL, normă întreagă, pe perioadă determinată până la revenirea titularului postului, din cadrul Compartimentului asistenţă şi îngrijire – Cod COR 263501

Condiţii specifice de participare:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă, în ramura de știință (RSI): Științe Sociale, Specializarea Asistenţă socială;

– aviz de exercitare a profesiei de asistent social, eliberat de Colegiul National al Asistenților Sociali din Romania, treapta de competenţă – principal;

– vechime în specialitatea studiilor: minimum 7 ani.

Concursul constă din probă scrisă şi interviu.

4. Două posturi de ÎNGRIJITOR/ÎNGRIJITOARE, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului asistenţă şi îngrijire – Cod COR 532104

Condiţii specifice de participare:

– studii: gimnaziale;

– vechime în specialitate necesară: nu se solicită.

Concursul constă din probă practică şi interviu.

Concursul se va desfăşura după următorul calendar:

– 06.08.2026, inclusiv, ora 15:00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs;

– 13.08.2026, ora 10:00 – proba scrisă;

– 13.08.2026, ora 12:00 – proba practică;

– 17.08.2026, ora 10:00 – proba interviului.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia de la secretarul comisiei de concurs, doamna Giurgiu Georgiana Loredana, inspector de specialitate, tel. 0258834315.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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