VIDEO | Gafa premierului Ilie Bolojan într-o conferință de presă: ,,Testarea cu pantograful a angajaților ANAF”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Gafa premierului Ilie Bolojan într-o conferință de presă: ,,Testarea cu pantograful a angajaților ANAF"

Premierul Ilie Bolojan a făcut o gafă în timpul unei conferințe de presă pe care a susținut-o pentru a explica schimbările pe care guvernul vrea să le facă legat de pensiile magistraților, dar și alte măsuri fiscale care se vor lua în perioada următoare.

În timp ce explica motivul pentru care pachetul 2 de măsuri fiscale a fost blocat, Ilie Bolojan a comis o gafă:

,,Pachetul al doilea a fost întârziat ca urmare a contestațiilor care au fost depuse la CCR și ca urmare a declarării de către curte a articolului privind testarea cu pantograful a angajaților ANAF ca neconstituțională”, a spus Ilie Bolojan.

Pantograful este un aparat folosit pentru reproducerea unui desen, a unui plan etc. la aceeași mărime cu un model dat sau la o scară diferită de a modelului. El mai are și semnificația de dispozitiv montat pe acoperișul unor vehicule electrice, care face contactul între instalația electrică a vehiculului și rețeaua electrică fixă de alimentare, potrivit DEX.

Cuvântul pe care Ilie Bolojan voia să îl folosească, de fapt, este poligraf și înseamnă detector de minciuni.

