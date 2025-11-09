VIDEO | Forțe NATO în acțiune la Sântimbru: Pod militar din pontoane, unic în Europa, cu trei benzi de circulație, ridicat de militarii români și francezi în aproximativ 15 minute
Forțe NATO în acțiune la Sântimbru: Pod militar din pontoane, unic în Europa, cu trei benzi de circulație, ridicat de militarii români și francezi în aproximativ 15 minute
La Sântimbru, județul Alba, se desfășoară un exercițiu de amploare în cadrul căruia militarii români, francezi și portughezi testează interoperabilitatea și rapiditatea în construirea de poduri și trecerea forțelor peste râul Mureș.
Căpitanul Dylan, unul dintre coordonatorii trupelor, a explicat obiectivul antrenamentului:
„Este un exercițiu comun de antrenament al Armatei române și al celei franceze. Obiectivul este să trecem râul, să asigurăm calea pentru forțe terestre, infanterie, geniu, cavalerie.
Trebuie să fim rapizi și, mai ales, să ne asigurăm că nu suferim nicio pierdere, acesta este lucrul cel mai important. Lucrăm împreună, ne-am antrenat împreună, avem alături și alte armate din NATO, spre exemplu astăzi alături de noi sunt militari portughezi.”
Citește și: VIDEO | Eveniment militar spectaculos în Alba: Militari români, francezi și portughezi construiesc la Sântimbru singurul pod militar din lume cu trei fire de circulație peste Mureș
Podul de pontoane a fost construit în aproximativ 15 min, cu implicarea a 10-15 persoane.
Generalul francez Do Tran, comandant al brigăzii franceze participante, a detaliat amploarea operațiunii: „A fost o desfășurare strategică de amploare a forțelor militare franceze în România, derulată pe mai multe faze. Prima fază a fost integrarea brigăzii în Divizia multinațională Sud-Est, unde am experimentat interoperabilitatea.
A doua fază a presupus colaborarea între batalioane desfășurate în mai multe zone din România, iar următoarea etapă va fi pe teren, cu antrenamente care să arate nivelul de interoperabilitate al forțelor armate.”
Generalul a vorbit și despre importanța exercițiului pentru NATO: „A fost un exercițiu foarte bun, arată capabilitatea pe care NATO o are ca, într-un timp scurt, să desfășoare o brigadă gata de luptă pe flancul estic al NATO și arată că suntem foarte solidari cu aliații noștri.”
Un alt militar participant a evidențiat diferențele dintre armatele NATO, dar și modul în care acestea sunt depășite prin cooperare: „Ideea este să putem trece un număr mare de vehicule într-un timp scurt peste cursul apei. Ne-am antrenat zile întregi pentru acest lucru și ceea ce am reținut este că ne completăm reciproc și asta este frumusețea unor astfel de exerciții: realizăm interoperabilitate.”
Exercițiul include și manevre cu scafandri, lansați din elicopter, precum și construirea de poduri mobile, pregătind astfel trupele pentru scenarii reale de conflict sau intervenție rapidă.
Trupele franceze au traversat Mureșul pe un pod cu propulsie.
Participarea militarilor români, francezi și portughezi demonstrează coeziunea alianței NATO și capacitatea de a răspunde rapid în situații tactice complexe.
