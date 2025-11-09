VIDEO | Eveniment militar spectaculos în Alba: Militari români, francezi și portughezi construiesc la Sântimbru singurul pod militar din lume cu trei fire de circulație peste Mureș

Eveniment militar spectaculos în Alba: Singurul pod militar din lume cu trei fire de circulație, construit peste Mureș, la Sântimbru

Un moment unic la nivel internațional se desfășoară duminică, 9 noiembrie, în poligonul Sântimbru, din județul Alba, în cadrul exercițiului „Dacian Fall 2025”. Militarii români, alături de parteneri din Franța și Portugalia, construiesc singurul pod militar din lume cu trei fire de circulație, o realizare de excepție pentru trupele de geniu.

Exercițiul, dedicat instruirii structurilor de geniu, presupune o misiune complexă de traversare a râului Mureș, susținută de sprijin aerian din partea elicopterelor aliate. Acestea vor executa misiuni de recunoaștere, protecție și transport aerian, demonstrând coordonarea și interoperabilitatea dintre forțele participante.

La fața locului, unul dintre ofițerii implicați a oferit detalii despre misiune și capabilitățile tehnice folosite în antrenament.

Ofițerul a explicat că obiectivul este crearea unui efect de surpriză şi trecerea rapidă a unei forțe, incluzând infanterie, geniu şi elemente blindate:

„Scopul acțiunii este să traversăm râul pentru a crea efectul de surpriză și a face forța să treacă. Trebuie să fim rapizi și să dăm comenzi foarte repede, ca să nu pierdem mult timp și să nu suferim pierderi. Veți vedea militari români pe podul francez și invers, pentru că ne-am antrenat timp de o săptămână și putem lucra împreună.”

De asemenea, a menționat participarea altor forțe NATO și a unor elemente de suport, precum elicoptere și scafandri, care contribuie la realismul și complexitatea antrenamentului.

Referitor la capacitățile tehnice, ofițerul a afirmat că podurile folosite permit traversarea majorității tipurilor de vehicule:

„Putem face să treacă orice camion sau vehicul, la fel și pe podul românesc. Nu avem nicio problemă în privința ceea ce putem traversa pentru antrenamentul de azi.” În ceea ce privește timpul de montare, acesta a precizat că unul dintre podurile mobile poate fi asamblat în circa o oră cu un echipaj de aproximativ 10-15 persoane, concluzionând că „problema reală aici este timpul, nu dificultatea tehnică.”

Pe malul râului Mureș, subunitățile de pontonieri din cadrul Batalionului 136 Geniu „Apulum” Alba Iulia desfășoară în această perioadă o amplă tabără de instruire. Scopul principal este testarea capacităților de trecere peste cursuri de apă și perfecționarea tehnicilor de construire a podurilor de pontoane și a podurilor joase metalice.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI