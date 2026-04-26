VIDEO | Focuri de armă la dineul corespondenţilor de la Casa Albă: Donald şi Melania Trump au fost evacuaţi
Donald şi Melania Trump sunt „în siguranţă”, a anunţat Serviciul Secret american după ce i-a evacuat pe preşedinte şi pe Prima Doamnă de la cina corespondenţilor de la Casa Albă, unde s-au auzit focuri de armă.
Autorităţile l-au identificat pe suspect. Este vorba de Cole Tomas Allen, în vârstă de 31 de ani, din Torrance, oraș din zona metropolitană a Los Angelesului, California, profesor cu jumătate de normă și dezvoltator de jocuri, după cum relatează Reuters.
Donald Trump a afirmat că un agent al Serviciului Secret a fost împuşcat de la o distanţă foarte mică în timpul incidentului de la Cina Corespondenţilor, dar a fost salvat de vesta sa antiglonţ.
„Impresia mea este că a fost un nebun, un lup singuratic”, a spus Donald Trump despre suspect. Conform preşedintelui SUA, incidentul a fost o „experienţă destul de traumatizantă” pentru Prima Doamnă.
Preşedintele Donald Trump a publicat imagini cu reacţia Serviciului Secret la apariţia unui presupus atacator înarmat în timpul Cinei Corespondenţilor de la Casa Albă, desfăşurată la Washington, DC.
Imaginile arată agenţii care asigurau paza la faţa locului reacţionând rapid la o situaţie care se desfăşura în afara câmpului vizual al camerei.
Cina va fi reprogramată în termen de 30 de zile, a anunțat Donald Trump.
