VIDEO | Florin Piersic, mesaj cu puternică încărcătură emoțională la împlinirea vârstei de 90 de ani: „Să nu mă uitați prea repede!”

Florin Piersic, mesaj cu puternică încărcătură emoțională la împlinirea vârstei de 90 de ani: „Să nu mă uitați prea repede!”

Actorul Florin Piersic a postat în mediul online un mesaj video cu puternică încărcătură emoțională înainte de a împlini, marți, 27 ianuarie 2026, vârsta de 90 de ani.

„Iubiții mei spectatori, mă aflu pe scena unde am jucat zeci, sute, mii, mii de spectacole… la Teatrul Național din București. Astăzi sunt cu dumneavoastră cu sala goală, ceea ce mie nu-mi place, dar va fi plină când voi vrea eu… pe 26 ianuarie, când eu am să împlinesc frageda vârstă de…. nici nu știu câți ani.

A!!! 90, 90 și mie îmi vine să râd, pentru că nu vine să cred că o să împlinesc pe 26 ianuarie, o să împlinesc, de fapt, pe 27, dar 26… mă rog, înțelegeți dumneavoastră ce vreau să vă spun.

Dragilor, atât vreau să vă anunț: că dumneavoastră o să mă vedeți la această gală, cei care nu o să mă vedeți o să vă uitați în internet. Să nu mă uitați prea repede, gândiți-vă totuși că avem o întâlnire, o întâlnire cum îmi place mie să spun… de dragoste.

Cu cine? Cu mulți și cu Florin Caisă. Ăăăă, Piersic”, spune Florin Piersic în mesajul video postat pe pagina de Facebook.

Mesajul lui Florin Piersic a fost filmat la Teatrul Național București.

