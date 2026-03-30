VIDEO | Festivitatea de deschidere a Olimpiadei Naționale de Matematică pentru ciclul liceal de la Alba Iulia: Sute de elevi vor participa. PROGRAMUL

Festivitatea de deschidere a Olimpiadei Naționale de Matematică pentru ciclul liceal de la Alba Iulia: Sute de elevi vor participa. PROGRAMUL

Faza națională a Olimpiadei de Matematică 2026 pentru clasele IX-XII este găzduită de Alba Iulia, în perioada 30 martie – 3 aprilie 2026.

Astfel, peste 400 de elevi și profesori însoțitori, precum și aproximativ 35 de membri ai comisiei naționale vor participa în următoarele zile la faza națională a Olimpiadei de Matematică 2026.

Festivitatea de deschidere a avut loc astăzi, 30 martie 2026, de la ora 19.00, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia.

Programul Olimpiadei de Matematică 2026 de la Alba Iulia:

Proba scrisă este programată marți, 31 martie 2026, între orele 9.00 și 13.00, la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia.

În după amiaza aceleiași zile participanții la Olimpiada Națională de Matematică 2026 vor fi vizita municipiul Alba Iulia și vor face o excursie în împrejurimi.

Și în prima parte a zilei de miercuri, 1 aprilie 2026, sunt prevăzute acțiuni de timp liber similare.

Miercuri, 1 aprilie 2026, la ora 14.30, vor fi afișate rezultatele inițiale, contestațiile putând fi depuse între orele 15.30 și 17.00.

Joi, 2 aprilie 2026, la ora 17.00, vor fi afișate rezultatele finale.

Festivitatea de premiere se va desfășura joi, 2 aprilie 2026, de la ora 19.00, la Casa de Cultură a Sindicatelor Alba Iulia.

Vineri, 3 aprilie 2026, între orele 9.00 și 13.00, este prevăzută o probă de baraj pentru stabilirea loturilor participante la olimpiadele internaționale de matematică, la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia.

Participanții la Olimpiada Națională de Matematică 2026 de la Alba Iulia vor fi cazați la Hotel Cetate și Hotel Mercure din Alba Iulia.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI