Ştirea zilei

VIDEO | Festivitate de absolvire a Promoției 2026 a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia: Parada festivă, pe un nou traseu

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Festivitate de absolvire a Promoției 2026 a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia: Parada festivă, pe un nou traseu

Sâmbătă, 20 iunie 2026, a fost programată festivitatea de absolvire a Promoției 2026 a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 

Traseul paradei tradiționale a absolvenților, începută la ora 10.40, s-a schimbat. Plecarea a fost nu de la Casa de Cultură a Studenților – din centrul municipiului Alba Iulia, ci de la Casa de Cultură a Sindicatelor – din cartierul Cetate.

De la ora 11.00, în Piața Cetății din Alba Iulia, s-a derulat Ceremonia de absolvire a Promoției 2026 de la UAB.

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia este o instituție publică de învățământ superior și cercetare, înființată în anul 1991 prin Hotărârea Guvernului nr. 474/1991, în contextul reorganizării sistemului universitar românesc de după 1989. Încă de la început, a funcționat ca universitate de stat cu autonomie universitară și personalitate juridică, integrată în rețeaua națională de învățământ superior.

Denumirea sa are o puternică valoare simbolică, făcând trimitere la data de 1 Decembrie 1918, momentul Marii Uniri de la Alba Iulia, și reflectă legătura instituției cu identitatea istorică a orașului.

De-a lungul timpului, universitatea s-a dezvoltat treptat, extinzându-și oferta educațională și structura academică, de la un număr inițial mai redus de specializări la programe variate de licență, masterat și doctorat. În prezent, aceasta include facultăți din domenii precum științe umaniste, științe economice, drept, științe exacte și inginerie, științe sociale și teologie ortodoxă.

Activitatea de cercetare a devenit un pilon important al instituției, alături de implicarea în programe internaționale de mobilitate, precum Erasmus+, și de colaborările cu universități din spațiul european și nu numai.

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