PENSII 2026 | Greșelile care pot întârzia dosarul de pensionare: Explicații oferite de Casa Județeană de Pensii Alba
Greșelile care pot întârzia dosarul de pensionare: Explicații oferite de Casa Județeană de Pensii Alba
Casa Județeană de Pensii (CJP) Alba le reamintește viitorilor pensionari că depunerea cererii de pensionare presupune mai mult decât completarea unui formular.
Dosarul trebuie să fie corect și complet, iar toate documentele necesare pentru dovedirea îndeplinirii condițiilor legale trebuie depuse de solicitant sau de reprezentantul său legal. O pregătire atentă a actelor poate evita solicitările suplimentare, clarificările și întârzierile în soluționarea cererii.
Cererea și actele doveditoare trebuie depuse împreună
Potrivit art. 89 din Legea nr. 360/2023, cererea de pensionare se depune împreună cu documentele care dovedesc îndeplinirea condițiilor pentru categoria de pensie solicitată, în termen de 30 de zile de la data îndeplinirii acestora.
Cu alte cuvinte, un formular înregistrat fără documentele necesare nu înlocuiește dovada condițiilor de pensionare.
În cazul în care lipsesc acte necesare, documentația este înregistrată în vederea informării solicitantului cu privire la documentele care trebuie prezentate pentru completarea dosarului. Abia după depunerea acestora, dosarul poate urma circuitul corespunzător pentru verificarea condițiilor și stabilirea drepturilor.
Fiecare rubrică din cerere poate conta
CJP Alba subliniază și importanța completării integrale a declarațiilor pe propria răspundere. Acestea nu sunt simple formalități birocratice.
Informațiile declarate reflectă situația solicitantului la data depunerii cererii și pot avea implicații asupra stabilirii dreptului, a datei de la care acesta se acordă și, în anumite situații, a datei de la care pensia este plătită.
De aceea, recomandarea este simplă: nu lăsați necompletate rubricile care vi se aplică și declarați situația reală existentă la momentul depunerii cererii.
Prin semnarea documentului, solicitantul își asumă corectitudinea informațiilor furnizate.
Data depunerii cererii poate avea o importanță majoră.
Conform art. 90 din Legea nr. 360/2023, pensia se cuvine, ca regulă, de la data îndeplinirii condițiilor legale. Dacă cererea este înregistrată în termenul prevăzut de lege, drepturile se acordă, în principiu, de la data îndeplinirii condițiilor.
În schimb, dacă cererea este depusă după expirarea termenului de 30 de zile, drepturile se acordă, potrivit regulii prevăzute de lege, de la data înregistrării cererii.
Există însă și situații speciale, în funcție de categoria de pensie. Pentru pensia de invaliditate sau pensia de urmaș, de exemplu, data acordării poate fi stabilită potrivit unor reguli specifice, în funcție de situația concretă a persoanei.
Data acordării nu este același lucru cu data plății
Un alt aspect important este diferența dintre data acordării pensiei și data de la care pensia este efectiv plătită.
Art. 91 din Legea nr. 360/2023 stabilește că pensiile se plătesc, în principiu, de la data acordării înscrisă în decizia de pensionare. Pentru anumite situații, însă, legea prevede reguli distincte, inclusiv în cazul pensiei anticipate.
Prin urmare, informațiile din cerere și documentele depuse pot influența nu doar stabilirea dreptului, ci și momentul de la care acesta produce efecte și, după caz, momentul plății.
Nu treceți pe listă acte pe care nu le depuneți
CJP Alba atrage atenția și asupra unui detaliu aparent minor, dar important: lista documentelor anexate trebuie să corespundă exact actelor care rămân la dosarul de pensionare.
Dacă cererea a fost completată în avans și pe listă apar documente care, în final, nu sunt prezentate, lista trebuie corectată. În dosar trebuie să figureze documentele depuse efectiv.
Ce trebuie verificat înainte de depunere?
Solicitantul este sfătuit:
- să citească atent toate rubricile cererii;
- să completeze integral declarațiile pe propria răspundere;
- să declare situația reală de la data depunerii;
- să pregătească toate documentele necesare dovedirii condițiilor de pensionare;
- să înscrie în lista anexelor numai documentele depuse efectiv;
- să verifice dacă dosarul este complet.
FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)
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