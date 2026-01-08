VIDEO | Femeia din Sibiu acuzată că și-a ucis mama pentru avere, adusă la Curtea de Apel Alba Iulia. Instanța urmează să decidă dacă rămâne în arest preventiv

Femeia din Sibiu acuzată că și-a ucis mama pentru avere, adusă la Curtea de Apel Alba Iulia. Instanța urmează să decidă dacă rămâne în arest preventiv

Curtea de Apel Alba Iulia urmează să hotărască astăzi, 8 ianuarie 2026, dacă va menține sau va revoca măsura arestului preventiv în cazul femeii acuzate că, cu ajutorul unei asistente medicale, și-ar fi ucis mama pentru a intra în posesia averii.

Femeia a depus contestaţie împotriva măsura arestării preventive, cerere care va fi judecată astăzi la Curtea de Apel Alba Iulia. „Dosarul privind măsura arestării preventive a femeii din Sibiu cercetată sub acuzaţia că şi-ar fi ucis mama a ajuns la Curtea de Apel Alba Iulia, care va soluţiona contestaţia inculpatei în 08.01.2026”, a transmis, joi, purtătorul de cuvânt al instanţei, Cosmin Muntean. Asistenta medicală nu a depus contestaţie.

Crima s-a petrecut în noaptea de 7 spre 8 iunie 2024 și ar fi fost pregătită din timp. Potrivit anchetatorilor, femeia ar fi beneficiat de sprijinul unei asistente medicale din Camera de Gardă a Spitalului Orășenesc Cisnădie.

Procurorii din Sibiu susțin că fiica urmărea să intre în posesia unei averi estimate la peste un milion de euro, compusă din mai multe proprietăți imobiliare aflate pe raza județului Sibiu.

„Referitor la moștenire nu sunt încă finalizate cercetările. Dar la acest moment știm că este vorba de cel puțin trei imobile în județul Sibiu, având o valoare cumulată de peste un milion de euro”, a declarat procurorul-şef al Secţiei Judiciare din Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, Dan Simion.

Potrivit acestuia, fiica de 38 de ani i-a pus mamei, în vârstă de 59 de ani, în ceai „sedative din clasa benzodiazepinelor sau înrudite cu acestea”. După ce femeia a adormit, fiica a chemat-o pe asistenta medicală care i-a injectat victimei un sedativ în picior care i-a provocat decesul.

„În cursul lunii iunie 2024, după ce a premeditat fapta o lungă perioadă de timp, o persoană de sex feminin în vârstă de 38 de ani, beneficiind de ajutorul unei asistente medicale în vârstă de 46 de ani, care i-a procurat o cantitate mare de substanțe cu efect sedativ, i-a strecurat mamei sale substanțele în ceaiul pe care îl consuma. Fapta s-a petrecut la domiciliul acesteia din Sibiu. După ce victima în vârstă de 59 de ani a adormit, autoarea a chemat-o pe asistenta medicală care o aștepta, iar apoi i-a injectat victimei în picior o altă cantitate de substanță cu efect puternic sedativ, suficientă pentru a îi provoca acesteia decesul”, a precizat procurorul Dan Simion.

