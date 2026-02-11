VIDEO | Farmaciile veterinare din Alba, în vizorul DSVSA: „Au fost date multe sancțiuni. Am primit semnale că circulația medicamentelor de uz veterinar ar fi scăpat pe alocuri de sub control”
Farmaciile veterinare din Alba, în vizorul DSVSA: „Au fost date multe sancțiuni. Am primit semnale că circulația medicamentelor de uz veterinar ar fi scăpat pe alocuri de sub control”
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba a intensificat, de la începutul acestui an, contoalele la farmaciile veterinare din județ, a anunțat, miercuri, 11 februarie 2026, într-o conferință de presă, directorul executiv al insttituției, Vasile Spînu.
În județul Alba există 39 de astfel de unități farmaceutice.
Colegiul Medicilor Veterinari Alba a semnalat anterior autorităților faptul că circulația medicamentelor de uz veterinar pe piața din România ar fi scăpat pe alocuri de sub control, cerând indentificarea eventualelor probleme de acest gen la nivel județean.
„Avem și foarte multe sancțiuni. Nu o să vă amintesc valoarea și numărul lor, dar aproape fiecare unitate care comercializează produse farmaceutice veterinare a fost controlată cel puțin de două ori pe an și până acum.
Din analiza noastră au reieșit anumite puncte slabe și vulnerabilități, în sensul că legislația poate fi evitată și se ajunge astfel ca aceste medicamente să fie utilizate de către crescătorii de animale direct, fără intermedierea medicului veterinar specialist.
Ceea ce poate să ducă la o administrare necorespunzătoare a acestor medicamente, fapt care poate determina, pe termen lung, antibioreszstență, ce poate să afecteze chiar și sănătatea omului dacă nu sunt respectate anumite criterii și anumite termene de așteptare pentru carne, lapte, ouă și așa mai departe. Lucrurile acestea se întâmplă când se efectuează astfel de tratamente de către crescători care nu dețin cunoștințele necesare.
Vom extinde controalele pe întreaga perioadă a anului 2026”, a precizat Vasile Spînu.
„Problema vânzării de medicamente cu uz veterinar este deja clar reglementată de lege. Doar veterinarii o pot face. Însă, așa cum sunt mari interese în piața medicamentelor de uz uman, există același interes și pentru medicamente de uz veterinar și din depozite se vinde oricui.
Și asta pentru că, din păcate, cei puși să aplice legea, nu o fac. Voi transmite o interpelare Guvernului pentru a afla de ce instituțiile cu rol de control în acest domeniu nu își fac datoria, mai ales că administrarea de medicamente cu uz veterinar de către persoane neautorizate poate genera adevărate pericole pentru siguranța alimentară a oamenilor, în final. Cum este să administrezi un tratament greșit unei vaci și apoi să îi dai lapte la copil?
Voi solicita totodată să comunice numărul controalelor efectuate în ultimii ani, situațiile constatate și valoarea sancțiunilor, pentru că unde-i lege, nu e tocmeală”, afirma, în 12 ianuarie 2026, deputatul Florin Roman.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Primăria unei comune din Alba achiziționează un sistem de e-ticketing în cadrul unui proiect de modernizare a transportului în comun derulat în parteneriat cu municipiul învecinat: O nouă licitație în derulare
Primăria unei comune din Alba achiziționează un sistem de e-ticketing în cadrul unui proiect de modernizare a transportului în comun derulat în parteneriat cu municipiul învecinat Primăria Crăciunelu de Jos a lansat, în 4 februarie 2026, o nouă procedură de achiziție prin licitație publică a unui sistem de e-ticketing. Asta în cadrul unui proiect de […]
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupa O negativ: „O pacientă cu hemoragie, care va fi supusă unei intervenții chirurgicale, are nevoie urgent de sânge”
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupa O negativ: „O pacientă cu hemoragie, care va fi supusă unei intervenții chirurgicale, are nevoie urgent de sânge” Reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină Alba au lansat miercuri, 11 februarie 2026, un nou apel pentru persoanele care pot să doneze sânge din grupa O negativ. „O pacientă cu […]
VIDEO | Două focare de pestă porcină declarate la Petrești: Au fost descoperite cadavre de porci domestici abandonate
Două focare de pestă porcină declarate la Petrești: Au fost descoperite cadavre de porci domestici abandonate Două focare de pestă porcină au fost declarate la Petrești, după ce au fost găsite cadavre de porci abandonate pe un teren, a anunțat, miercuri, 11 februarie 2026, într-o conferință de presă, Vasile Spînu, director executiv la Direcția Sanitară […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Când sunt Moșii de iarnă 2026: Ce se oferă de pomană în sâmbătă dedicată pomenirii celor trecuți la cele veșnice
Când sunt Moșii de iarnă 2026: Ce se oferă de pomană în sâmbătă dedicată pomenirii celor trecuți la cele veșnice...
Examene naționale 2026 | Programele pentru simulările Evaluării Naționale și Bacalaureatului au fost publicate. LISTA
Programele pentru simulările Evaluării Naționale și Bacalaureatului au fost publicate Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare a publicat, miercuri, 11...
Știrea Zilei
FOTO | Pisică salvată de pompierii din Alba Iulia: Era prinsă între crengile unui copac pe strada Cloșca
Pisică salvată de pompierii din Alba Iulia: Era prinsă între crengile unui copac pe strada Cloșca O pisică a fost...
UPDATE | TRAGEDIE în Alba: Doi vârstnici de 76 și 66 de ani, din Cenade, DECEDAȚI după ce s-ar fi intoxicat cu gaz
TRAGEDIE în Alba: Doi vârstnici de 76 și 66 de ani, din Cenade, DECEDAȚI după ce s-ar fi intoxicat cu...
Curier Județean
Primăria unei comune din Alba achiziționează un sistem de e-ticketing în cadrul unui proiect de modernizare a transportului în comun derulat în parteneriat cu municipiul învecinat: O nouă licitație în derulare
Primăria unei comune din Alba achiziționează un sistem de e-ticketing în cadrul unui proiect de modernizare a transportului în comun...
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupa O negativ: „O pacientă cu hemoragie, care va fi supusă unei intervenții chirurgicale, are nevoie urgent de sânge”
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupa O negativ: „O pacientă cu hemoragie, care va fi supusă unei intervenții...
Politică Administrație
Comunicat de presă | PNL Alba: Dreptatea pentru moți se face prin adevăr, nu prin minciună!
Comunicat de presă | PNL Alba: Dreptatea pentru moți se face prin adevăr, nu prin minciună! PSD Alba se dedă...
FOTO | Lucrări reluate la Teiuș, în mai multe zone ale orașului: Se continuă extinderea rețelei de canalizare și se ridică la cotă căminele de canalizare, înainte de asfaltare
Lucrări reluate la Teiuș, în mai multe zone ale orașului: Se continuă extinderea rețelei de canalizare și se ridică la...
Opinii Comentarii
10 februarie 1947: Delegația Guvernului român a semnat cu Puterile Aliate, Tratatul final al Conferinței de pace de la Paris
10 februarie 1947: Delegația Guvernului român a semnat cu Puterile Aliate, Tratatul final al Conferinței de pace de la Paris...
10 februarie: Sfântul Haralambie, prăznuit de creștinii ortodocși. Cum i-a convertit la creștinism pe cei care îl torturau
10 februarie: Sfântul Haralambie, prăznuit de creștinii ortodocși. Cum i-a convertit la creștinism pe cei care îl torturau Marți, 10...