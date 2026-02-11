VIDEO | Farmaciile veterinare din Alba, în vizorul DSVSA: „Au fost date multe sancțiuni. Am primit semnale că circulația medicamentelor de uz veterinar ar fi scăpat pe alocuri de sub control”

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba a intensificat, de la începutul acestui an, contoalele la farmaciile veterinare din județ, a anunțat, miercuri, 11 februarie 2026, într-o conferință de presă, directorul executiv al insttituției, Vasile Spînu.

În județul Alba există 39 de astfel de unități farmaceutice.

Colegiul Medicilor Veterinari Alba a semnalat anterior autorităților faptul că circulația medicamentelor de uz veterinar pe piața din România ar fi scăpat pe alocuri de sub control, cerând indentificarea eventualelor probleme de acest gen la nivel județean.

„Avem și foarte multe sancțiuni. Nu o să vă amintesc valoarea și numărul lor, dar aproape fiecare unitate care comercializează produse farmaceutice veterinare a fost controlată cel puțin de două ori pe an și până acum.

Din analiza noastră au reieșit anumite puncte slabe și vulnerabilități, în sensul că legislația poate fi evitată și se ajunge astfel ca aceste medicamente să fie utilizate de către crescătorii de animale direct, fără intermedierea medicului veterinar specialist.

Ceea ce poate să ducă la o administrare necorespunzătoare a acestor medicamente, fapt care poate determina, pe termen lung, antibioreszstență, ce poate să afecteze chiar și sănătatea omului dacă nu sunt respectate anumite criterii și anumite termene de așteptare pentru carne, lapte, ouă și așa mai departe. Lucrurile acestea se întâmplă când se efectuează astfel de tratamente de către crescători care nu dețin cunoștințele necesare.

Vom extinde controalele pe întreaga perioadă a anului 2026”, a precizat Vasile Spînu.

„Problema vânzării de medicamente cu uz veterinar este deja clar reglementată de lege. Doar veterinarii o pot face. Însă, așa cum sunt mari interese în piața medicamentelor de uz uman, există același interes și pentru medicamente de uz veterinar și din depozite se vinde oricui.

Și asta pentru că, din păcate, cei puși să aplice legea, nu o fac. Voi transmite o interpelare Guvernului pentru a afla de ce instituțiile cu rol de control în acest domeniu nu își fac datoria, mai ales că administrarea de medicamente cu uz veterinar de către persoane neautorizate poate genera adevărate pericole pentru siguranța alimentară a oamenilor, în final. Cum este să administrezi un tratament greșit unei vaci și apoi să îi dai lapte la copil?

Voi solicita totodată să comunice numărul controalelor efectuate în ultimii ani, situațiile constatate și valoarea sancțiunilor, pentru că unde-i lege, nu e tocmeală”, afirma, în 12 ianuarie 2026, deputatul Florin Roman.

