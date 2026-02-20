Curier Județean

VIDEO | Familie din Arad, rămasă înzăpezită în Apuseni: Doi adulți și 3 adolescenți, salvați de jandarmii montani Arieșeni

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

De

O familie din Arad a rămasă înzăpezită joi seara în Apuseni. Doi adulți și 3 adolescenți au fost salvați de jandarmii montani Arieșeni.

Joi seară, în jurul orei 19:00, printr-un apel la SNUAU 112, o persoană a sesizat faptul că, în timp ce se deplasa cu autoturismul spre Vârful Bihor, a rămas înzăpezită și nu mai putea continua deplasarea.

Aceasta a specificat faptul că în autoturism se află cinci persoane, respectiv soția sa și trei copii adolescenți, toți din județul Arad.

La fața locului a intervenit, în cel mai scurt timp, un echipaj din cadrul Postului de Jandarmi Montan Arieșeni. Jandarmii montani au identificat autovehiculul blocat în zăpadă și au acționat pentru deblocarea și tractarea acestuia cu ajutorul autospecialei din dotare, până într-o zonă accesibilă.

Cele cinci persoane au fost sprijinite pentru a ajunge în siguranță pe DN75, fără a necesita îngrijiri medicale, aceștia continuându-și deplasarea în siguranță.

,,Reamintim tuturor celor care intenționează să se deplaseze în zona montană că, în sezonul rece, condițiile meteorologice și starea drumurilor se pot modifica rapid.

Este recomandată informarea prealabilă cu privire la traseul ales, echiparea autoturismelor cu anvelope corespunzătoare și evitarea drumurilor secundare sau neîntreținute. În cazul apariției unor situații neprevăzute, apelați SNUAU 112 pentru a solicita sprijin și comunicați cât mai exact locația în care vă aflați, numărul de persoane implicate și eventualele probleme întâmpinate. O informare clară și rapidă poate reduce semnificativ timpul de intervenție și poate contribui la gestionarea eficientă a situațiilor de urgență din zona montană”, au transmis reprezentanții Jandarmeriei Alba.

