VIDEO | După trei zile de așteptare și drumuri lungi pe jos, locuitorii din Alba Iulia respiră ușurați: Autobuzele circulă din nou. Ce spun călătorii acum?

După trei zile de așteptare și drumuri lungi pe jos, locuitorii din Alba Iulia respiră ușurați: Autobuzele circulă din nou

După mai bine de trei zile în care autobuzele STP Alba Iulia nu au circulat între orele 08:00 – 13:00 și 17:00 – 21:00, locuitorii orașului privesc cu ușurare reluarea curselor. Suspendarea programului, începută vineri, 3 octombrie, a prins Alba Iulia într-o perioadă ploioasă și friguroasă, făcând naveta zilnică dificilă, mai ales pentru pensionari și persoanele cu mobilitate redusă.

Începând de luni, 6 octombrie 2025, STP Alba Iulia a reluat programul normal de circulație, începând cu ora 9:30, iar autobuzele circulă acum conform orarului obișnuit. Așadar, călătorii nu mai au de îndurat lipsa transportului.

În stațiile de autobuz, emoția și ușurarea erau vizibile. „Da, normal. Revine, își spunea un bărbat în vârstă, în timp ce aștepta primul autobuz după reluarea programului. „Acum problemele depind și de SGP, depinde și de primărie. Mai mult a afectat pe cei care au fost în pensie, pentru că se vede că pensionarii circulă cel mai mult”, adăuga acesta, referindu-se la dificultățile din ultimele zile.

Alți pensionari din stație împărtășeau aceeași ușurare: „Foarte bine pentru noi. Mai ales pentru pensionari. E foarte bine. Plătim un taxi dacă avem nevoie urgentă, pentru cei mai bolnavi. Foarte mult plătim un taxi față de drepturile care le avem”, a spus o femeie, accentuând sacrificiile pe care le-au făcut pentru a ajunge la cumpărături sau la programări medicale.

Pentru mulți, zilele fără transport public au însemnat stat acasă și drumuri lungi pe jos. „Am stat acasă toți. Noi putem circula pe jos, dar de unde bani de taxi să plătim?, mărturisea o bătrânică. „Vă dați seama că noi bătrânii, care avem de mers 4-5 stații, pentru mine chiar nu contează… au fost grele aceste zile.”

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI