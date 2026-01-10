VIDEO | Două străzi din Aiud, deszăpezite de localnici cu ajutorul unei firme din oraș: ,,Ne-au pus la dispoziție un utilaj, personal și logistică, în ajutorul comunității”

Două străzi din Aiud, deszăpezite de localnici cu ajutorul unei firme din oraș: ,,Ne-au pus la dispoziție un utilaj, personal și logistică, în ajutorul comunității”

Zilele de iarnă autentică au pus la grea încercare localitățile din județul Alba și au scos la suprafață în același timp solidaritatea între oameni și spiritul civic.

Un nou exemplu de comunitate unită vine de la Aiud, unde oamenii s-au unit și, cu ajutorul unui utilaj aparținând unei firme din municipiu, au deszăpezit pe strada Vâlcele și o parte din Valea Aiudului.

La fel ca în urmă cu câteva zile, firma din Aiud a dorit să rămână anonimă.

,,Pe strada Vâlcele și pe o porțiune de pe strada Valea Aiudului, cetățenii au deszăpezit drumul și accesul în curțile oamenilor, împreună cu un utilaj de la o firmă din Aiud, care a pus la dispoziție de asemenea personal și logistică în ajutorul comunității.

Firma vrea să rămână anonimă, este o firmă din Aiud care a mai ajutat și în alte părți ale orașului, dar și în localități aparținătoare.

Deși multe persoane au participat la deszăpezire, sunt alți cetățeni care așteaptă să se lucreze pentru ei, fapt ce nu este onorabil pentru o comunitate restrânsă ca a noastră”, a declarat pentru ziarulunirea.ro unul dintre localnici.

